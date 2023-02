Ossidiana Messina sconfitta a Cosenza, secondo stop in stagione - Tempostretto

È la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di coach Germanà, Vinci e compagni pagano un brutto secondo quarto e cedono 13-7

COSENZA – Sconfitta per l’Ossidiana Messina che in trasferta a Cosenza cede per 13-7. I calabresi dopo una prima frazione equilibrata hanno scavato il solco nel secondo quarto. Ossidiana che è riuscita a reagire col passare dei minuti senza però evitare la sconfitta.

La formazione calabrese resta a punteggio pieno dopo tre giornate, per i messinesi si tratta della seconda sconfitta dopo quella di settimana scorsa contro Copral Waterpolo. Settimana prossima appuntamento casalingo, a Villa Dante, per affrontare la Waterpolo Catania che al momento precede gli uomini di Germanà di tre punti.

Cosenza Pallanuoto – Ossidiana Messina 13-7

Parziali: 2-2, 6-1, 3-1, 2-3. Superiorità numeriche: 3/6, 4/9. Rigori: 0/1, 1/3.

Sblocca la sfida De Luca per Cosenza dopo 5 minuti di equilibrio, replicano Rjpici in superiorità e De Francesco che portano avanti Ossidiana, ma nell’ultimo minuto pareggia Romano con l’Ossidiana che non sfrutta superiorità nel finale.

Nel secondo quarto succede tutto nuovamente nella seconda parte con Cosenza che tripletta di De Simone e gol di De Luca, poi rigore per l’Ossidiana che trasforma De Francesco. Superiorità con time out chiesto da Germanà che l’ossidiana non trasforma e nell’ultimo minuto Vinci subisce altre due reti con Aloi e Falseta, quest’ultimo quando sul cronometro mancavano 2”.

Ad inizio terzo marca in superiorità numerica due volte Cosenza con Palermo e Romano, spreca ancora l’Ossidiana che non sfrutta a sua volta l’uomo in più, Aloi a segno per Cosenza e replica De Francesco per gli ospiti. Nel finale Vinci para un rigore. L’ultimo parziale viene vinto da Ossidiana in rete con Lo Pate, Denaro e Sollima, per Cosenza due segnature con Falseta e De Luca.

Risultati e classifica Serie C

Rari Nantes Terrasini – Cus Palermo 1-17

Cosenza Pallanuoto – Ossidiana Messina 13-7

Copra Waterpolo – Waterpolo Guinnes Catania 17-9

Waterpolo Catania – Sikelia Waterpolo 22-6

Cus Palermo, Copral Waterpolo, Cosenza Pallanuoto 9 punti

Waterpolo Catania 6 punti

Ossidiana Messina 3 punti

Waterpolo Guinnes Catania, Rari Nantes Terrasini, Sikelia Waterpolo 0 punti

