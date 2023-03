Ossidiana Messina sconfitta in trasferta dal Cus Palermo - Tempostretto

La formazione capolista nel girone siciliano di Serie C non ha fatto sconti ai messinesi

PALERMO – Battuta d’arresto per l’Ossidiana Messina che cede alla capolista Cus Palermo in trasferta. Partenza sprint per i locali che vanno in vantaggio e di fatto chiudono la pratica nel terzo parziale. 10-4 il punteggio finale, note positive per i messinesi aver trovato la rete in tutti e quattro i quarti di gioco ed essere stati i soli a sfruttare in parte le superiorità numeriche.

Tra le fila dell’Ossidiana rete in apertura di Lo Prete e poi tripletta di De Francesco che non bastano ad evitare la quarta sconfitta stagionale in serie C. Nel prossimo turno dovrebbe essere sulla carta un impegno più agevole per la formazione di coach Germanà che ospiterà a Villa Dante la Waterpolo Guinnes Catania, gli etnei in classifica sono dietro i peloritani.

Cus Palermo – Ossidiana Messina 10-4

Parziali: 3-1, 2-1, 4-1, 1-1. Superiorità numeriche: 0/2, 2/4. Rigori: 2/2, 0/0.

In vantaggio i locali con Mineo, replica Lo Prete, ma nel finale rete di Modica e poi il rigore trasformato da Occhione per il 3-1 iniziale. Subito allungo palermitano nel secondo periodo: reti di Di Noto e Modica, a segno negli ultimi due minuti in superiorità numerica De Francesco.

Nel secondo tempo allungo decisivo del Cus Palermo che archivia la pratica con la rete di Iannulli, De Francesco ancora a segno, ma segue la doppietta di Occhione a cui si aggiunge il numero quattro dei locali. Ancora un rigore concesso dagli ospiti e messo a segno dai locali, nel finale un’altra superiorità numerica sfruttata da De Francesco mette la parola fine al match.

