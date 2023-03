Pace del Mela. Si sente male mentre assiste alla partita del figlio, malore fatale per un 60enne - Tempostretto

Nino Crisafulli stava assistendo ad una gara di volley quando ha accusato un malore

PACE DEL MELA – Stava assistendo alla partita del figlio, sugli spalti della palestra della scuola media “Marconi”, quando ha accusato un malore. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale. Il 60enne Nino Crisafulli si è spento nel nosocomio di Milazzo nonostante i tentativi dei sanitari di strapparlo alla morte. Una notizia che ha destato incredulità e profonda commozione a Pace del Mela. Il sindaco Mario La Malfa a nome proprio e dell’amministrazione comunale ha espresso il cordoglio della cittadinanza ai familiari. “Nino era una persona splendida – ha detto La Malfa – benvoluta e apprezzata da tutti. Un altro punto di riferimento che ci mancherà, un abbraccio forte alla moglie Maria, ai figli Carmelo e Giuseppe”. Anche la Labochem A.S. Athlon di Pace del Mela, società in cui milita il figlio di Nino Crisafulli, in tutti i suoi componenti si è associato “al dolore del nostro amico e atleta Giuseppe Crisafulli per la prematura scomparsa del papà”.

Nino Crisafulli si trovava in palestra per assistere alla partita dei play off di serie D di volley, tra Pace del Mela e l’Ecoplast Volley Gela, quando si è sentito male. La moglie ha dato l’allarme e sono subito scattati i soccorsi. Poi con un’ambulanza Crisafulli è stato trasferito al Fogliani di Milazzo. Ma non c’è stato nulla da fare.