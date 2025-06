Padel, la coppia messinese La Fauci/Gervasi è campione nazionale

I due messinesi tesserati con il Filari hanno vinto a Roma il doppio maschile nella categoria Master Expert Level

Gloria per la coppia messinese composta da Pietro La Fauci e Antonio Gervasi che si sono laureati campioni italiani nel padel maschile. I due atleti Master, La Fauci ha 38 anni e Gervani 51, hanno trionfato nel doppio maschile categoria Expert Level. Il duo peloritano si è trovato a giocare in trasferta a Roma, presso il Red Padel, che ha ospitato anche il torneo Expert Level femminile, i due tornei Entry Level sempre distinti maschile e femminile e i tornei Entry ed Expert Level Misti.

Gervasi/La Fauci si qualificano sabato al tabellone principale dopo il primo posto nel girone H eliminatorio, senza perdere neanche un match, e nella stessa giornata superavano gli ottavi di finale del tabellone principale per 9-8 contro la coppia composta da Bollino/Ciminiello. Ai quarti domenica la vittoria su Pradella/Santomauro per 9-5. In semifinale rifilato un 9-6 a Rasile/Emmanuele infine nell’atto conclusivo superati 9-4 Zecchillo e Hariton Sunino.

La Fauci: “Inaspettato, siamo orgogliosi”

“È un’emozione indescrivibile – commenta Pietro La Fauci – Diventare campioni italiani insieme al mio compagno Antonio Gervasi è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati, ma che abbiamo conquistato con tanta voglia di migliorarci. In ogni partita abbiamo dato il massimo, sostenendoci a vicenda e affrontando ogni punto come se fosse l’ultimo. Un ringraziamento speciale va al nostro circolo, il Filari Padel Park, che ci ha supportato e ci ha messo nelle condizioni ideali per crescere e arrivare fin qui. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito e grati a chi ci ha sostenuto lungo il cammino”.