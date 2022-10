Palacongressi di Taormina, Bolognari: "Sbaglia chi pensa che stiamo affittando il palazzo" - Tempostretto

Il sindaco interviene sul bando: "Cerchiamo organizzazioni capaci di attrarre eventi e convegni"

TAORMINA – Già da venti giorni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi da svolgere nel Palazzo dei congressi di Taormina. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 30 novembre 2022. “Si tratta – precisa il sindaco Mario Bolognari – di una gara che si svolge col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quindi presentando un progetto che spieghi come si intende gestire il servizio. Lo ribadisco perché ancora oggi ci sono coloro che pensano che stiamo affittando il palazzo. No, noi stiamo chiedendo a organizzazioni capaci di farlo di attrarre nuovi congressi e convegni, possibilmente internazionali, per allungare la stagione turistica a beneficio di tutte le strutture alberghiere, anche quelle che non hanno spazi disponibili al loro interno. Quindi le aziende che pensano di gestire il palazzo e non di gestire le attività stanno perdendo tempo. La gestione del palazzo è lo strumento, non la finalità“.

Un’altra questione su cui Bolognari ha voluto fare chiarezza è quella dei tempi della gara, annunciata da anni ma soltanto adesso pubblicata. “In realtà – spiega il sindaco di Taormina – abbiamo deliberatamente atteso la fine della crisi pandemica perché non volevamo pagare il prezzo della sfiducia delle aziende del settore congressuale che si è determinato nei due anni di pandemia. Oggi, che la ripresa appare in atto, riteniamo utile e importante dare un segnale nel settore congressuale che ritorna ad essere strategico in Italia e all’estero. Quindi nessun ritardo, ma una calcolata volontà di avere l’interesse delle aziende leader del settore. Un’ulteriore costruzione paziente di una complessiva strategia di promozione della città. Per tutto questo devo ringraziare il dott. Vincenzo Spartà, consulente a titolo gratuito, che ha formulato il bando e tutti gli atti di gara, l’assessore Andrea Carpita, che ha coordinato le diverse fasi della procedura, la Giunta e il Consiglio tutto per aver deliberato le linee guida. Nei prossimi anni – conclude Bolognari – avremo ottimi risultati di questa manovra”.

Articoli correlati