PalaMili, lavori prorogati al 31 agosto

Rallentamenti al cantiere a causa dell'ondata di calore. Proseguono gli interventi per l'innesto stradale e la riqualificazione delle aree esterne del palazzetto

Slitta di quasi un mese la conclusione delle lavorazioni lungo la Strada Statale 114 “Orientale Sicula” per la realizzazione del nuovo collegamento di accesso al PalaMili. Le prescrizioni viarie, inizialmente previste fino al 3 agosto, sono state prorogate dall’Anas fino alla mezzanotte di lunedì 31 agosto 2026.

A determinare il ritardo sulla tabella di marcia sono state le difficoltà operative legate alle elevate temperature estive. Le attività di cantiere svolte dalla ditta incaricata dal Comune di Messina, la Bcs Costruzioni S.r.l., hanno infatti subito una riprogrammazione oraria per rispettare le norme sulla tutela della salute dei lavoratori in presenza delle intense ondate di calore.

Le limitazioni al traffico a Mili

Per permettere l’estensione del cantiere lungo il margine della carreggiata e garantire la sicurezza della circolazione, restano confermate le restrizioni nel tratto compreso tra il km 8+540 e il km 8+740, all’altezza del villaggio di Mili. Per tutta la durata della proroga rimarrà attivo il limite massimo di velocità ridotto a 30 km/h, affiancato dal divieto assoluto di sorpasso per tutti gli autoveicoli su entrambe le corsie.

Il quadro degli interventi nel complesso sportivo

L’opera in corso d’esecuzione riguarda la creazione di un innesto diretto tra l’arteria statale e la bretella d’ingresso all’impianto di Mili. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è migliorare la gestione dei flussi veicolari durante gli eventi sportivi e culturali, evitando i congestionamenti della viabilità ordinaria.

Accanto allo svincolo stradale, il piano di riqualificazione delle aree esterne del palazzetto prevede la pavimentazione dei parcheggi dedicati a pubblico e atleti, la sistemazione della viabilità interna e dei camminamenti pedonali, oltre alla posa delle barriere di sicurezza stradale e al completamento della recinzione perimetrale dell’intero complesso.