Da oggi a Rodia il nuovo parcheggio, 130 posti auto gratuiti

Al via dalle 9 di oggi sul lungomare. L’area è estesa per circa 4.500 metri quadrati

MESSINA – Da oggi Rodia ha un nuovo parcheggio sul lungomare. Un’area di 4.500 metri quadrati attrezzata con circa 130 posti auto, illuminazione pubblica e accesso gratuito 24 ore su 24 per migliorare la sosta e la fruizione del lungomare. Uno spazio aperto alla fruizione a partire dalle ore 9 di oggi.

L’area è stata attrezzata per ospitare circa 130 posti auto, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alle esigenze di sosta e di alleggerire il problema della ricerca di parcheggio che, soprattutto durante il periodo estivo, interessa il villaggio di Rodia e il suo lungomare.

Il parcheggio, realizzato con fondo in terra battuta, è stato inoltre dotato di pubblica illuminazione e sarà gratuitamente fruibile 24 ore su 24. Nella notte fra il 13 e il 14 agosto, sarà realizzata la nuova segnaletica sul lungomare, con stalli per la sosta da un lato e archetti dall’altro, per liberare i marciapiedi dalle auto.

“Quella di agosto sarà una fase sperimentale. Successivamente saranno investite ulteriori risorse per pavimentare l’area, attrezzarla e renderla un parcheggio a tutti gli effetti, funzionale, ordinato e adeguato alle esigenze del borgo di Rodia. Riattiveremo, alla luce di questa esperienza, la richiesta di ricerca per individuare, con lo stesso modello, ulteriori aree da destinare alla sosta in altre zone della città” – dice il sindaco Federico Basile.

Bisognerà attendere ancora, almeno la prossima estate, invece, per la nuova strada. Il progetto risale a quasi cinque anni fa ma, finora, non ha ancora visto attuazione.

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