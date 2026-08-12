 Da oggi a Rodia il nuovo parcheggio, 130 posti auto gratuiti

Da oggi a Rodia il nuovo parcheggio, 130 posti auto gratuiti

Redazione

Da oggi a Rodia il nuovo parcheggio, 130 posti auto gratuiti

mercoledì 12 Agosto 2026 - 07:30

Al via dalle 9 di oggi sul lungomare. L’area è estesa per circa 4.500 metri quadrati

MESSINA – Da oggi Rodia ha un nuovo parcheggio sul lungomare. Un’area di 4.500 metri quadrati attrezzata con circa 130 posti auto, illuminazione pubblica e accesso gratuito 24 ore su 24 per migliorare la sosta e la fruizione del lungomare. Uno spazio aperto alla fruizione a partire dalle ore 9 di oggi.

L’area è stata attrezzata per ospitare circa 130 posti auto, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alle esigenze di sosta e di alleggerire il problema della ricerca di parcheggio che, soprattutto durante il periodo estivo, interessa il villaggio di Rodia e il suo lungomare.

Il parcheggio, realizzato con fondo in terra battuta, è stato inoltre dotato di pubblica illuminazione e sarà gratuitamente fruibile 24 ore su 24. Nella notte fra il 13 e il 14 agosto, sarà realizzata la nuova segnaletica sul lungomare, con stalli per la sosta da un lato e archetti dall’altro, per liberare i marciapiedi dalle auto.

“Quella di agosto sarà una fase sperimentale. Successivamente saranno investite ulteriori risorse per pavimentare l’area, attrezzarla e renderla un parcheggio a tutti gli effetti, funzionale, ordinato e adeguato alle esigenze del borgo di Rodia. Riattiveremo, alla luce di questa esperienza, la richiesta di ricerca per individuare, con lo stesso modello, ulteriori aree da destinare alla sosta in altre zone della città” – dice il sindaco Federico Basile.

Bisognerà attendere ancora, almeno la prossima estate, invece, per la nuova strada. Il progetto risale a quasi cinque anni fa ma, finora, non ha ancora visto attuazione.

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3 commenti

  1. Cittadino 12 Agosto 2026 11:07

    Bellissimo, con l’erba secca spianata , arrivano macchine basse con motore e marmitte roventi

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  2. Lucas 12 Agosto 2026 12:05

    Così ora tutti possono parcheggiare gratis….fosse per me nn lo avrei mai fatto mi meraviglio dei residenti…nessuna opposizione!!

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  3. Verita 12 Agosto 2026 12:24

    Farlo per l’inizio dell’estate voleva dire farsi distrarre per le elezioni

    Invece meglio farlo il 12 agosto quando ormai l’estate è quasi conclusa … come alcuni controlli e scivoli a mare disponibili solo da agosto

    Complimenti per il tempismo, per la capacità manifestata e la visione strategica… e per il rispetto della qualità della vita dei cittadini

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