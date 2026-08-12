Aspettando la Vara: gli appuntamenti dell’Agosto Messinese

Il programma che accompagna Messina verso il 15 agosto

MESSINA – Nell’ambito delle iniziative dell’Agosto Messinese 2026 e del programma della rassegna “Aspettando la Vara”, organizzata dall’amministrazione comunale in occasione del Centenario della Rinascita della Vara (1926-2026), si susseguono gli appuntamenti dedicati alla storia e alla tradizione religiosa e al patrimonio folkloristico della città. Un programma articolato che accompagnerà Messina verso il 15 agosto, giorno della tradizionale Processione della Vara, attraverso momenti di devozione, musica, cultura e partecipazione cittadina, con gli appuntamenti dedicati ai Ceri Votivi e ai Giganti Mata e Grifone.

Il programma ha preso il via ieri, con il trasferimento in corteo dei Ceri Votivi dalla Chiesa dell’Oratorio della Pace a piazza Duomo, a cura dell’Associazione Culturale “Ceri Messinesi”; la Santa Messa con la benedizione dei portatori; il corteo dei Ceri Votivi da piazza Duomo a Palazzo Zanca e il Concerto Bandistico a cura dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (Anbima).

Mercoledì 12 agosto. Alle 7 è previsto il trasferimento dei Giganti da Camaro Superiore a Camaro Inferiore. Dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, al Monastero di Montevergine, sarà inoltre visitabile l’esposizione di “Maria Dormiente” della Vara. Alle 21, sulla Scalinata di Palazzo Zanca, spazio a “Popoli in Festa”, con le Comunità etniche presenti a Messina, a cura di MP Eventi.

Giovedì 13 agosto. Alle 7.30 i Giganti saranno trasferiti da Camaro a piazza Unione Europea, in preparazione della tradizionale passeggiata del giorno successivo. Alle 21, sulla Scalinata di Palazzo Zanca, si terrà “Folk in Fest sotto i Giganti”, a cura dei gruppi folklorici di Messina. Sempre alle 21, e fino alle 23.30, è in programma la Notte bianca nel Complesso Monumentale della Basilica Cattedrale di Messina, con apertura della Cattedrale, della Cripta, del Tesoro del Duomo, del Campanile, del Giardino della Preghiera Universale, dell’Area absidale del Duomo e della Chiesa dei Catalani.

Venerdì 14 agosto. La vigilia della Vara sarà caratterizzata da due momenti particolarmente significativi. Alle 18.30 partirà da Palazzo Zanca il corteo dei Ceri Votivi, diretto a piazza Castronovo lungo la carreggiata est, lato mare, di via Garibaldi. Alle 20.30, in piazza Castronovo, sarà celebrata la Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla. Alle 21, la tradizionale Passeggiata dei Giganti, da piazza Unione Europea a piazza Castronovo e ritorno, accompagnata dai gruppi folk e con la partecipazione delle comunità etniche presenti a Messina. La partecipazione delle diverse comunità si inserisce anche nel segno di Grifone, il Gigante che la tradizione raffigura come un guerriero moro, un capo pirata saraceno sbarcato in Sicilia, la cui figura si intreccia con il racconto leggendario della storia dei Giganti messinesi. Un richiamo che, nel contesto della Messina contemporanea, assume anche un valore interculturale, mettendo in dialogo una delle figure più antiche e rappresentative della tradizione cittadina con le diverse comunità che oggi vivono e partecipano alla vita della città.

Sabato 15 agosto: la Processione della Vara. Il percorso verso la Vara culminerà il 15 agosto con gli appuntamenti della giornata dedicata alla tradizionale processione. Alle 7.00 sono previste le legature delle gomene. Alle 10.30, nella Basilica Cattedrale, sarà celebrato il Solenne Pontificale. Alle 18.30, da piazza Castronovo, prenderà il via la Secolare Processione della Vara, momento centrale della tradizione ferragostana messinese. Alle 21, con l’arrivo della Vara in piazza Duomo, è prevista la Celebrazione Eucaristica in Cattedrale.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative, il Corpo di Polizia Municipale garantirà la scorta ai cortei e adotterà, lungo i percorsi interessati, temporanee interdizioni al traffico veicolare, con chiusure dinamiche limitate al tempo strettamente necessario al passaggio dei Giganti Mata e Grifone e dei Ceri Votivi, assicurando in ogni caso il transito dei mezzi di emergenza. Nelle giornate del 13 e 14 agosto sarà inoltre temporaneamente interdetta la circolazione lungo i tratti interessati di via Garibaldi, in entrambe le carreggiate, durante il trasferimento e la Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone. Per consentire il regolare passaggio delle storiche statue equestri saranno infine rimossi temporaneamente gli attraversamenti pedonali rialzati in poliuretano e ruotati gli impianti semaforici a bandiera nel tratto compreso tra piazza Unione Europea e piazza Castronovo, con successivo ripristino al termine degli appuntamenti della Vara.

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