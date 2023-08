PalaRescifina nel degrado. Costantino: "Rischiamo pessime figure" - Tempostretto

L'allarme del presidente dell'Akademia Sant'Anna raccolto dai consiglieri della Lega

“La società ha investito 700mila euro con l’obiettivo di un campionato di altissima classifica e di raggiungere la massima serie entro due anni. La stagione inizierà il 18 agosto col raduno al PalaRescifina ma sarà davvero arduo”.

Così il presidente di Akademia Sant’Anna, Fabrizio Costantino, che elenca una serie di problemi: necessità di effettuare lavori per l’installazione di pali per la rete di volley, omologati per le competizioni nazionali ed Internazionali; non si sa quando si potrà posare il Tacaflex, poiché preventivamente dovranno essere effettuate le prove di carico al tetto dell’impianto; l’impianto stracolmo di spazzatura e vario materiale accatastato; gli spogliatoi versano in condizioni pietose; rifiuti, umidità di risalita, panche inutilizzabili, assenza di armadietti per riporre effetti personali. Pertanto la squadra e quelle da ospitare, si ritroveranno in spogliatoi tipici delle serie dilettantistiche e non professionistiche; tabelloni segnapunti non funzionanti”.

Costantino spiega di aver chiesto, ma non ottenuto, a Messina Servizi la pulizia della struttura. “Non è tra le attività ordinarie di Msbc (Messina Servizi Bene Comune” è la risposta della presidente Mariagrazia Interdonato.

Per il presidente di Akademia Sant’Anna, “subiremo una pessima figura provocata dall’immobilismo da parte dell’amministrazione comunale per non parlare della mortificazione, dopo il faticoso lavoro ed i molteplici sacrifici fatti, che porterebbe a non poter disputare la Coppa Italia nella nostra città”.

L’appello della Lega

I consiglieri comunali della Lega, Mirko Cantello, Giuseppe Villari, Giulia Restuccia, Amalia Centofanti ed Emilia Rotondo, scrivono al sindaco Federico Basile, all’assessore Massimo Finocchiaro, al dirigente Salvatore De Francesco e a Messina Servizi per denunciare una “incresciosa situazione di disattenzione nei confronti di una società che milita in un campionato nazionale e che veste i colori della nostra città” e chiedere “un’urgente bonifica e sanificazione dell’area del PalaRescifina, in tempi quanto più celeri possibili, in vista dell’avvio della stagione sportiva”.

Attendiamo oggi un aggiornamento dall’assessore Finocchiaro, che abbiamo già contattato.