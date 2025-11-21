Efficientamento energetico del PalaRussello, c’è la determina per il bando di gara

Lavori da 1 milione e mezzo, ecco cos'è previsto
In arrivo un nuovo volto per il Palazzetto dello Sport “Vittorio Russello”, a Gravitelli. Esitata oggi la determina per mettere a bando la gara per l’avvio dei lavori inerenti il progetto di efficientamento energetico del palazzetto.
“Con un investimento di 1 milione 540mila euro – dice il sindaco Federico Basile -, ci impegniamo a trasformare questa struttura in un esempio di sostenibilità e innovazione tecnologica. Questi miglioramenti non solo abbasseranno i costi di gestione, ma renderanno il palazzetto un luogo ancora più accogliente per eventi sportivi e comunitari”.
Cosa cambierà? Installazione di un impianto fotovoltaico da 19 KWp con accumulo; Sostituzione dell’illuminazione con tecnologia Led per un’illuminazione più efficiente; Impermeabilizzazione della copertura e coibentazione del complesso; Nuovi infissi a taglio termico per migliorare l’isolamento; Installazione di rubinetti temporizzati e aggiornamento delle tubature per ridurre i consumi idrici; Introduzione di una pompa di calore per il riscaldamento degli spogliatoi.
Benefici attesi: Riduzione dei consumi energetici fino al 40%; Maggiore comfort per tutti gli utenti.; Diminuzione dell’impatto ambientale.