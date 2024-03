Palazzo Corvaja riapre al pubblico: lo storico gioiello di Taormina pronto per l’inaugurazione

L'annuncio dell'Amministrazione dopo cinque anni di lavori di restauro e verifica sismica

TAORMINA – Il sindaco Cateno De Luca annuncia la riapertura dell’edificio dopo cinque anni di lavori di restauro e verifica sismica, restituendo alla città un importante patrimonio storico e culturale Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha annunciato l’inaugurazione di Palazzo Corvaja per il prossimo 8 giugno. Dopo cinque anni di lavori finanziati anche con fondi comunali, l’antico edificio finalmente riaprirà le sue porte al pubblico.

Il palazzo, costruito alla fine del XIII secolo su preesistenze di età normanna-sveva, è un vero gioiello storico della città. Conosciuto anche come Palazzo del Parlamento o della regina Bianca di Navarra, l’edificio ha ospitato nel corso dei secoli importanti eventi e riunioni politiche. Durante i lavori di restauro è stata effettuata anche un’accurata verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio, trascurata per troppo tempo. Sono emersi alcuni lavori aggiuntivi che dovranno essere effettuati, ma che non precludono la riapertura dell’ala principale del palazzo.

“La cerimonia di inaugurazione – rimarca il primo cittadino – sarà un momento di grande importanza per la città di Taormina, che potrà così riscoprire e apprezzare il suo prezioso passato storico”. Il sindaco De Luca si è detto “entusiasta di poter finalmente restituire a tutti i cittadini e ai turisti un luogo così ricco di storia e di fascino, che da troppo tempo era rimasto chiuso al pubblico”.