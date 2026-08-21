San Salvatore di Fitalia, concerto di Alex Britti annullato a due ore dall’esibizione

La decisione è stata comunicata dalla produzione dell’artista a ridosso dell'orario previsto per lo spettacolo

Artisti in concerto ogni anno il 20 agosto, per la festa di San Calogero, a San Salvatore di Fitalia. Ieri, alle 22, era prevista l’esibizione di Alex Britti, annullata solo due ore prima.

“La decisione è stata comunicata dalla produzione dell’artista in questi minuti, a ridosso dell’orario previsto per lo spettacolo, facendo riferimento a problematiche dichiarate come non imputabili all’artista” – dice l’amministrazione comunale di San Salvatore di Fitalia in un comunicato diramato poco dopo le 20.

ll Comune di San Salvatore di Fitalia, “che ha regolarmente programmato e organizzato l’evento confidando nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti, esprime il proprio profondo rammarico per quanto accaduto, soprattutto nei confronti delle migliaia di persone che attendevano l’evento e di quanti hanno lavorato nei giorni scorsi per garantirne la migliore riuscita”.

L’amministrazione “sta acquisendo e valutando ogni elemento relativo alle ragioni che hanno determinato la mancata esibizione e alle modalità con cui la decisione è stata comunicata”.

Il Comune “si riserva ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti e della propria immagine, anche nelle competenti sedi, in relazione ai gravi pregiudizi derivanti dall’annullamento dell’evento”.

Alla cittadinanza, ai visitatori, agli operatori economici e a tutti coloro che avevano raggiunto San Salvatore di Fitalia per assistere al concerto “va il rammarico sincero dell’Amministrazione per una situazione non dipendente dalla volontà del Comune”.