Città Metropolitana, De Luca: “Razionalizzare i costi del personale”

“Iniziamo il lavoro di razionalizzazione dei costi del personale anche a Palazzo dei Leoni”. Con questo commento il sindaco Cateno De Luca informa i cittadini, attraverso la sua pagina Facebook, dell’incontro odierno con il nucleo indipendente di valutazione della Città Metropolitana di Messina, composto dal Presidente Antonino Saija e dai componenti Loredana Zappalà e Caterina Moricca; ha partecipato alla riunione anche il Segretario Generale, Maria Angela Caponetti.

Il confronto - si legge in un comunicato di Palazzo dei Leoni - è stato richiesto dal primo cittadino per approfondire la situazione gestionale dell’Ente in relazione alla riorganizzazione dei carichi di lavoro e alla razionalizzazione dei costi di gestione, sia sotto il profilo dell’organizzazione sia per il miglior funzionamento delle risorse umane.

Con il Presidente del NIV, Antonino Saija, è stata evidenziata una visione comune per quanto attiene le figure apicali dei dirigenti, che andranno ridefinite, aggiungendone non più di tre e sulle Posizioni organizzative, attualmente 42, che, a parere di De Luca e di Saija, andrebbero almeno dimezzate.

Tuttavia, ciò sarà consequenziale alla riorganizzazione delle attività in capo alla Città Metropolitana, attività imposta – ha sottolineato De Luca - dalla situazione economico finanziaria in cui si trova l’Ente e, comunque, in attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Il Sindaco, per approfondire l’attività svolta dal NIV, ha richiesto le relazioni operative dei cinque anni, in modo tale che il prossimo incontro possa essere focalizzato su tematiche puntuali per mettere a punto una strategia di rilancio dell’Ente.