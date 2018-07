Nuove consultazioni, primo incontro con Bramanti dopo il ballottaggio

La consultazioni del sindaco Cateno De Luca vanno avanti. Nel pomeriggio, il primo cittadino ha ricevuto a Palazzo Zanca i consiglieri comunali eletti con la lista Bramanti sindaco. C’erano Dino Bramanti, suo diretto avversario nel ballottaggio; Salvatore Sorbello; Giovanni Caruso; e Giovanni Scavello. Unico assente Salvatore Serra.

“L’incontro è stato molto cordiale – commenta De Luca – ed è stata ribadita l’esigenza di portare in Consiglio comunale il bilancio che è già stato esitato dalla Giunta Accorinti e soprattutto che il Sindaco non si occuperà delle dinamiche riguardanti l’elezione degli organi del Consiglio comunale. Da parte dei consiglieri presenti c’è stata la massima disponibilità senza preconcetti a collaborare per quanto riguarda ogni singola iniziativa che sarà proposta scevra da qualunque tipo di animosità. Sono molto soddisfatto della riunione di oggi, che rappresenta un altro passaggio importante per la partecipazione al Governo della Città”.

Ad inizio della prossima settimana De Luca incontrerà i consiglieri del Partito Democratico, cioè Claudio Cardile, Felice Calabrò, Libero Gioveni, Gaetano Gennaro e Antonella Russo.

Intanto, per tutta la giornata di domani andranno avanti gli incontri istituzionali. Fittissima l’agenda del primo cittadino.

Alle ore 8 il sindaco incontrerà l’Ispettore ripartimentale delle Foreste, Antonino Lo Dico; alle 8.30, il Comandante dei Vigili del Fuoco, Pietro Foderà; alle 9, il Soprintendente ai Beni Culturali, Orazio Micali; alle 9.30, il Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Salvatore Cuzzocrea; alle 10, il Direttore Generale dell’Asp, Gaetano Sirna; alle 11, presenzierà al funerale del prof. Girolamo Cotroneo nella Chiesa SS. Salvatore Domenico Savio; alle 12.30, riceverà a Palazzo Zanca Maria Celeste Celi, presidente del C.I.R.S..

Alle 14.30, De Luca presiederà la seduta di Giunta, nella sala Falcone Borsellino; ed alle 16 il Sindaco partirà per Palermo per incontrare il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ed il presidente del Parlamento Siciliano, Gianfranco Miccicchè.