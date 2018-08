Verso la rivoluzione delle partecipate, i diktat di De Luca

«Razionalizzare i costi di gestione corrente ed ottimizzare le risorse; internalizzare i servizi; valorizzare le risorse umane già in dotazione organica; efficientare i servizi razionalizzando la spesa corrente». Il sindaco Cateno De Luca ha le idee chiare su quali siano gli obiettivi dell’amministrazione sul fronte delle società e delle aziende collegate al Comune di Messina.

Il primo cittadino è intenzionato a rivoluzionale l’assetto di Amam, Messinaservizi Bene Comune S.p.A e Atm e non importa se ciò dovrà avvenire attraverso la «razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni comunali». Del resto lo aveva scritto nel suo programma elettorale, lo ha ribadito in una delle prime delibere approvate dalla sua giunta (vedi qui) e lo conferma adesso con una nuova delibera in cui vengono impartire alcune precise direttive ai C.d.A. delle Aziende , ai direttori generali , ai dirigenti delle aziende ai dirigenti comunali, specificando che «le presenti direttive hanno altresì valore quale strumento di valutazione, secondo il rispettivo ruolo» .

Secondo i diktat di del sindaco de Luca, Amam, Atm e Messinaservizi Bene Comune sono tenute a fornire con carattere d'urgenza la seguente documentazione: «indicazione di quali servizi sono stati esternalizzati con i relativi costi annuali, descrizione dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e dei servizi; sintetica rappresentazione della situazione economica finanziaria al 31 luglio 2018; trasmissione della dotazione organica raggruppata per profili professionali con relativi costi; analitica relazione sulla situazione aziendale riscontrata con le strategie ed azioni di riorganizzazione e rilancio dei servizi aziendali che si intende attuare, indicazioni degli investimenti da effettuare, finalizzati alla riduzione della spesa corrente; attivazione di percorsi di riqualificazione e ricollocazione delle risorse umane».

La documentazione richiesta dal sindaco dovrà pervenire presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, della Segreteria Generale e del Dipartimento dei Servizi Finanziari entro il 31 agosto 2018 .