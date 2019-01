Flegreo protagonista a Messina. La Waterpolo ancora in cerca di vittoria

Per la Waterpolo Messina altra domenica da dimenticare. Le ragazze di mister Radicchi, ancora giovani, pagano l'inesperienza e sispera che il tempo possa far cambiare rotta alle peloritane che nulla hanno potuto contrto lo strapotere delle opsiti che fanno loro l'intera posta in palio.

La squadra di coach Koinis è stata abile a cancellare subito l’iniziale svantaggio messo a segno dalle messinesi da Tamagnone con un gol di Sgrò che suona la carica alle proprie compagne. Le puteolane cominciano a giocare sui propri ritmi e con l’uomo in più conquistano un rigore trasformato da Morvillo. Prima della chiusura di quarto c’è tempo per assistere anche al gol di Anastasio, in controfuga, che uno contro zero non perdona il portiere.

Apre le marcature nella seconda frazione Martucci che con una bella palomba firma il suo primo gol con il Flegreo. Il Messina prova a non perdere contatto con il match con il gol di Colosi, ma Anastasio riporta il risultato sul +3 con un tiro non irresistibile che beffa Laganà. Nel finale di quarto Parisi con un’altra palomba manda la squadra all’intervallo lungo avanti 6 a 2. Il Flegreo amministra senza patemi l’ampio vantaggio, incrementando il punteggio con una Anastasio scatenata che mette a referto 3 reti. A segno nel terzo quarto anche Sgrò con un bellissimo tiro all’incrocio dei pali. Con la gara ormai in archivio, nell’ultimo quarto il Flegreo continua a segnare con Anastasio che firma il suo sesto gol ed alle reti di Morvillo e Parisi.

La Waterpolo Messina rimane così nel gradino più basso della classifica e domenica prossima alla Cappuccini è attesa dallo scontro diretto con il Firenze, una gara che Laganà e compagne dovranno vincere per evitare di compromettere ulteriormente la stagione.