Final Eight. Cresce l'attesa per i ragazzi Under 17 dell'Ossidiana

Ad Avezzano è tempo di Final Eight di pallanuoto machile. I ragazzi dell'Ossidiana, che si presentano da imbattuti, questo pomeriggio giocheranno la gara inaugurale del proprio girone contro San Mauro. Nella giornata di domani invece, doppio impegno, prima con i liguri del Lavagna ‘90 e nel pomeriggio il Latina.

Il traguardo delle Final Eight è stato raggiunto grazie ad un filotto di successi in ambito regionale: 15 in altrettanti incontri. Nella semifinale, giocata presso l'impianto della Cittadella Sportiva Universitaria dell’Annunziata, l'Ossidiana ha battuto poi Como (7-4) e Cn Sestri (7-5), pareggiando contro la Sport Project Bari per 5-5. Santoro e compagni hanno svolto martedì la rifinitura nella piscina “Vittorio Magazzù” di Sant’Agata per poi partire, mercoledì mattina, alla volta di Avezzano.



“Sarà una vetrina di assoluto prestigio per la società ed i ragazzi – dichiara entusiasta il presidente e tecnico Nicola Germanà – l’obiettivo è dare il massimo in ognuna delle sei partite in calendario. Rappresentare la Sicilia è motivo, inoltre, di vanto e premia il lavoro portato avanti, nel corso degli anni, con il vivaio. Naturalmente l’asticella è alta, poiché andremo ad affrontare avversarie forti e quotate, ma anche noi siamo stati protagonisti di un’esaltante stagione”