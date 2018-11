Presentata la squadra di pallanuoto di Serie A2 del CUS Unime. Sponsor Barbera

“Sono molto contento di trovarmi qui oggi, perché presentando questa squadra possiamo dimostrare che il nostro è un sistema virtuoso, attraverso il quale sottolineamo l’importanza dello sport e dei suoi valori”. Queste le dichiarazioni del Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, durante il suo intervento alla conferenza stampa di presentazione della squadra di pallanuoto maschile del Cus Unime che parteciperà al campionato di Serie A2.

“Sono certo che in questa stagione - prosegue il Rettore - potremo raggingere traguardi ancora più importanti e far conoscere a tutta Italia questo modello sportivo che molti Atenei ci invidiano. Una realtà, quella del Cus Unime, che giornalmente cerchiamo di far crescere: abbiamo recuperato dei crediti sportivi per miglioramenti strutturali senza vincolarci alla mera esecuzione della legge, l’obiettivo primario è quello di migliorare sempre di più. Con questi ragazzi, il coach è riuscito a fare un “miracolo sportivo”, ottenendo da loro il massimo, innanzitutto dal punto di vista umano. Sei di loro, inoltre, sono studenti del nostro Ateneo e questo, sperando se ne possano aggiungere anche altri, ci fa enormemente piacere. Noi facciamo la nostra parte, senza porre limiti al nostro percorso, ma anche la città dovrebbe guardare a questa realtà come ad un patrimonio di tutti. In bocca al lupo alla squadra e cerchiamo di arrivare più in alto possibile: perché no, anche sognano la Serie A1".

Ad introdurre la conferenza stampa è stato il prof. Daniele Bruschetta, Delegato alle attività sportive d’Ateneo, contento di poter presentare questo importante traguardo: “Per me è un momento molto emozionante perché nel corso di questi anni ho vissuto i vari step della squadra, dai momenti di gioia a quelli più difficili. Stiamo presentando quello che rappresenta il culmine di un lungo processo iniziato da diverso tempo, durante il quale le varie governance di Ateneo hanno sempre creduto nello sport in tutte le sue componenti, compreso quello amatoriale e quello dedicato ai diversamente abili. Tutto questo lo dobbiamo anche al supporto del Rettore, senza il quale non potremmo sostenere impegni cosi gravosi. Ringrazio il Presidente del Cus Unime, con il quale abbiamo condiviso questo percorso, ed il coach per il suo impegno, e auguro un grosso in bocca al lupo a tutta la squadra per questa nuova avventura”.

“Vorrei innanzitutto ringraziare i ragazzi che sono qui oggi e quelli che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo - queste le parole del Presidente del Cus Unime, Nino Micali -. Questa è una rincorsa partita quattro anni fa, ma la chiave di volta lo troviamo nel match di Pescara durante i playoff di due stagioni fa, una sconfitta controversa ottenuta non per nostri demeriti. Lì ci siamo ripromessi che l’anno successivo avremmo vinto il campionato e cosi e stato; abbiamo realizzato una stagione perfetta, senza alcuna sconfitta. È un successo di tutto il Cus Unime, dai suoi collaboratori ai dirigenti. Abbiamo anche la fortuna di allenarci in un impianto all’avanguardia che ci agevola tantissimo, e con questo colgo l’occasione di ringraziare il Rettore ed il Delegato allo sport, sperando che possano darci lo stimolo giusto per sognare anche la A1. La città ed i nostri sponsor, oggi presenti con Caffè Barbera che ci sostiene già da due stagioni, spero che ci stiano sempre più vicino, perché la Serie A2 è un campionato molto impegnativo che presuppone un grande sforzo da parte di tutti, dall’Università all’Amministrazione comunale fino agli imprenditori locali”. Sostegno che non è mancato in questi anni proprio da Caffè Barbera, presente in Sala Senato con il Dott. Francesco Barbera, che già da due anni affianca la squadra di pallanuoto e, più in generale, ha deciso di investire in un'attenta politica di promozione al fianco del sodalizio universitario, condividendone i valori sociali e lo stretto legame con il territorio.

Sulla stessa lunghezza d’onda è l’Assessore allo Sport, Pippo Scattareggia, che ha rappresentato il Comune durante la conferenza stampa: “Ringrazio il Rettore ed il Cus Unime per l’invito e porto i saluti del Sindaco, assente per altri impegni istituzionali. Non poteva mancare la città di Messina alla celebrazione di questo traguardo. Conosco come operano Micali e Naccari e non posso che complimentarmi con loro, con l’Università e con i ragazzi che hanno il compito di allenarsi duramente per portare più in alto possibile il nome di questa città, perché siamo consapevoli che rappresentano non solo l’Università ma tutta Messina in giro per l’Italia. Noi come amministrazione cercheremo di essere presenti cosi come facciamo con tutti; purtroppo sono poche le eccellenze da noi e quindi il nostro compito è quello di aiutare e tutelare queste realtà. A nome nostro complimenti e grazie a questi ragazzi”.

Chiude la conferenza il coach Sergio Naccari: “Ringrazio Unime, il Rettore, il Presidente del CUS ed il Delegato allo Sport per la vicinanza dimostrataci. Sentiamo forte l’appartenenza al nostro Ateneo e ne sentiamo sempre il sostegno. Fare una Serie A2 è un impegno molto gravoso; noi abbiamo dimostrato di saper fare bene, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per poter fare sempre meglio. Dobbiamo essere compatti: sarà una stagione non semplice in cui dovremo essere bravi a sopportare anche i momenti più difficili. Sarà un campionato complicatissimo, secondo gli addetti ai lavori uno dei più belli e competitivi degli ultimi dieci anni, con tanti top player ed ex olimpionici scesi dalla massima Serie per ottenere la promozione. Anche noi ci siamo attrezzati al meglio e giocheremo ogni partita con il coltello tra i denti, a partire da sabato alla cittadella, quando avremo l’esordio stagionale contro Salerno. Per i sogni si vedrà: l’obiettivo è quello di raggiungere una salvezza tranquilla ma proveremo a completare la stagione nel migliore dei modi”.

Questo il poster del Cus Unime: Giuseppe Spampinato, Cesare Russo, Fabrizio Maiolino, Andrea Vinci, Enrico Provenzale, Andrea Condemi, Raffaele Cusmano, Enrico Giacoppo, Giorgio Ambrosini, Ludovico Sacco, Filip Klikovac, Daniele Parisi, Samuele Spizzica, Federico Di Mauro, Daniele Bonansinga. Allenatore in seconda Francesco Naccari, Dirigente della squadra Fabio Rappazzo e Medico sociale della squadra Dott. Antongiulio Bruschetta.