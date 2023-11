Pallavolo. Al via le serie regionali, disputato il primo turno dei tornei - Tempostretto

Serie C e D - Nel weekend scorso si è disputato il primo turno di andata dei campionati regionali siciliani di pallavolo. Ada Regalbuto (As Volley '96): "Vogliamo essere competitivi anche nel prosieguo del torneo"

MESSINA – Aspettando i gironi con le messinesi di serie C femminile e D maschile, che prenderanno il loro avvio nel prossimo weekend, nel fine settimana scorso, intanto, primo turno di andata per quelli di C maschile e D femminile.

C maschile: successo per la Jonica nel derby di Spadafora

Nel girone A, a Termini Imerese sconfitta per l’SS Trinisi la formazione locale dell’Atletica Termini Pallavolo. 3-0 il risultato finale con i seguenti parziali: 25-19 25-23 25-22. Cade in casa l’Athlon Pace del Mela nel confronto con la Volley Sporting Club (1-3 : 25-21 18-25 21-25 22-25).

Nel girone B, al Palazzetto di Spadafora l’atteso derby tra Fenice Volley e Jonica Volley Santa Teresa se lo aggiudicano gli ospiti (0-3: 18-25 13-25 22-25), mentre il Team Volley Messina esce sconfitto dal confronto di Aci Castello con Volley Valley (3-1: 25-17 23-25 25-17 25-17).

D femminile: Oliveri e Nebrodi si aggiudicano i derby. Vittorie in trasferta per As Volley ’96 e Team Volley

Nel girone B, vittoria al ritorno nel campionato regionale per la Pallavolo Oliveri impegnata a Furnari nel derby con Ia P.o.r.t.o. Don Bosco di Giardini Naxos (3-0: 28-26 25-17 25-23). Finisce al tie-break l’altro derby di giornata tra Peloro Volley e Nebrodi Sporting, con il successo delle ospiti (2-3: 25-21 25-16 21-25 23-25 11-15). Passeggia a Catania l’As Volley ’96 di Milazzo contro l’Open Club Sport (0-3: 14-25 7-25 10-25), mentre a Misterbianco cede il primo set il Team Volley Messina, ma porta a casa l’intera posta in palio con la Planet Volley Pedara (1-3: 25-13 20-25 20-25 23-25).

La formazione della Pallavolo Oliveri vittoriosa nel derby con la P.o.r.t.o. Don Bosco di Giardini Naxos

Pallavolo Oliveri, buona la prima nel derby con la P.o.r.t.o. Don Bosco

Prima gara ufficiale in stagione, per le ragazze di coach Di Mauro, e successo nel derby contro la P.o.r.t.o. Don Bosco di Giardini Naxos.

Primo set equilibrato come dimostra il punteggio del parziale (28-26) ed in cui si sono evidenziati pregi e difetti di una classica gara di inizio stagione.

Nel secondo parziale la squadra inizia a trovare buone giocate, prendendo il largo e, nonostante il tentativo di ritorno delle ospiti, il set si chiude agevolmente.

Nel terzo set, dopo un buon avvio ed alcuni errori di ricezione, un calo di concentrazione consente alle ospiti di realizzare un break significativo e doppio vantaggio (15-13). Grazie alla profondità della rosa coach Di Mauro, qualche consente alla squadra di trarre i giusti benefici, riuscendo ad operare un contro break, chiusura set e match (25-23).

In definitiva, Pallavolo Oliveri discontinua negli attacchi ed a tratti in difficoltà in ricezione. Al tempo stesso, carattere e determinazione hanno consentito di raggiungere la vittoria con pieno merito.

Ada Regalbuto, schiacciatrice dell’As Volley ’96

As Volley ’96 Milazzo, la schiacciatrice Regalbuto: “Società che punta in alto”

A fine gara, le dichiarazioni della schiacciatrice dell’As Volley ’96 Milazzo, Ada Regalbuto: “E’ stata una bella partita con un nostro 0-3 netto. Vogliamo essere, anche nelle altre gare, altrettanto competitivi come in questa. Spero personalmente di dare sempre il massimo in campo e di aiutare le più piccole della squadra a migliorarsi e a crescere. Come società puntiamo in alto, ottenendo il più possibile in ogni gara. Speriamo di riuscirci”.