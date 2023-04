Pallavolo, assegnati i titoli territoriali under. Al via le fasi finali regionali - Tempostretto

Al Team Volley Messina i titoli territoriali under 18 femminile e under 19 maschile, alla Play Volley Barcellona quello under 17 maschile

MESSINA – Si sono conclusi gli eventi, organizzati dal comitato territoriale di Messina e dedicati ai giovani pallavolisti messinesi, nell’ambito dei quali sono stati assegnati i titoli di campioni territoriali under 18 femminile, under 17 e under 19 maschile. In campo le società del Team Volley Messina, della Polisportiva Nino Romano, della Play Volley Barcellona e del Mondo Giovane.

La cronaca delle finali

Al “PalaBarca” di Letojanni, nella finale 1°/2° posto under 18 femminile, tra Team Volley Messina e Polisportiva Nino Romano Milazzo, che ha anche assegnato il Trofeo “Giovanni Rizzo”, successo 3-0 per le ragazze del duo tecnico Nicola D’Andrea e Pippo Staiti. Gara costantemente sotto controllo del Team Volley che, nonostante i parziali alti, è riuscita quasi sempre a controllare il gioco delle avversarie, alcune delle quali sulla carta più quotate per esperienza sportiva maturata. Miglior giocatrice della gara: la posto 4 del Team Volley, Giulia Santoro, in prestito dalla società dell’Amando Volley e rivelatasi fondamentale, per costanza ed incisività, lungo tutta la durata dell’incontro.

A seguire, finale 1°/2° posto under 19 maschile; di fronte Team Volley Messina e Play Volley Barcellona. Ancora un successo per la società del Team Volley. I ragazzi guidati dal tecnico Pippo Donato, con un netto 3-0, si aggiudicano gara e titolo, senza mai rischiare nulla contro un avversario, a onor del vero, costituito nella struttura base da diversi atleti under 17 e, pertanto, sotto età rispetto al campionato di riferimento. Ciò non riduce i meriti di un gruppo distintosi, durante tutta la stagione regolare e le semifinali, per una costante crescita e gli ampi margini di miglioramento ancora a disposizione. Miglior giocatore della gara: il posto 4, Francesco Galipò, particolarmente efficace al servizio.

Nella giornata successiva, presso il “PalaRescifina” di Messina, finale 1°/2° posto under 17 maschile tra Play Volley Barcellona e Mondo Giovane Messina. Vittoria 3-1 per la Play Volley del tecnico Enza Torre che riesce, non senza soffrire, a superare i pari età della formazione guidata dai tecnici Fortunato Micalizzi e Serafino Ilacqua. Significativa la prova del palleggiatore Matteo Torre, in odore di selezione regionale, e del posto 4 a tutto campo Giuseppe Cotugno, eletto miglior giocatore del confronto.

Le fasi interterritoriali

Intanto, iniziate le fasi interterritoriali coi i quarti di finale disputati in gara unica. Nell’under 18 femminile il Team Volley Messina conclude la propria avventura stagionale battuta, nel confronto disputato al “PalaTracuzzi”, dalla Panormus Volley al tie-break. Il 2-3 conclusivo lascia tanta amarezza, in casa Messina, dopo il doppio vantaggio acquisito nei primi due set.

Supera, invece, il turno la compagine maschile dell’under 19 della società peloritana che, sempre al “PalaTracuzzi”, regola con un 3-0 i pari età del Terrasini. E nella giornata di domani, con inizio alle ore 18, ancora nello storico impianto messinese, di scena l’andata della semifinale contro il Volley Modica. Ritorno previsto per mercoledì 3 maggio prossimo presso la struttura geodetica Modica Sorda della località ragusana.

Nella giornata di ieri, in campo anche i campioni territoriali under 17 maschile della Play Volley Barcellona che si sono qualificati per la semifinale regionale (di cui non è ancora noto il calendario) superando, presso la Palestra “Aia Scarpaci” di Barcellona, 3-0 l’Erice Entello. Non c’è l’hanno fatta, invece, i ragazzi del Mondo Giovane che, presso la Palestra Comunale di Isola delle Femmine, dopo essere stati avanti nel computo dei set 1-2, sono stati sconfitti al tie-break dallo Sportisola.

Finali territoriali – I risultati

1°/2° posto under 18 femminile

Team Volley Messina – Polisportiva Nino Romano = 3-0 (27-25 25-23 25-22)

Arbitri: Sara Federica Perdichizzi (1°) – Luca Cardaci (2°)

Segnapunti federale: Beatrice Micale

1°/2° posto under 19 maschile

Team Volley Messina – Play Volley Barcellona = 3-0 (25-16 25-18 25-15)

Arbitri: Marco Leonardi (1°) – Erika Burrascano (2°)

Segnapunti federale: Giuseppe De Gaetano

1°/2° posto under 17 maschile

Play Volley Barcellona – Mondo Giovane = 3-1 (25-17 25-20 21-25 27-25)

Arbitri: Sabrina Montalbano (1°) – Eleonora Morabito (2°)

Segnapunti federale: Clelia Messina

Quarti di finale – Fase interterritoriale under 17 maschile

Sportisola – Mondo Giovane = 3 – 2 (19-25 25-17 19-25 25-18 15-8)

Arbitri: Alfredo Curatolo (1°) – Danilo Ruggeri (2°)

Play Volley Barcellona – Erice Entello = 3-0 (25-17 25-23 25-17)

Arbitri: Sabrina Montalbano (1°) – Marco Leonardi (2°)

Quarti di finale – Fase interterritoriale under 19 maschile

Team Volley Messina – Panormus Volley = 2-3 (25-14 25-21 16-25 14-25 9-15)

Arbitri: Marco Leonardi (1°) – Claudio Maimone (2°)

Team Volley Messina – Terrasini = 3-0 (25-17 25-17 25-19)

Arbitri: Graziana Scilipoti (1°) – Marco Leonardi (2°)

