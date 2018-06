Amando S. Teresa, Federica Foscari ("La Fez"), 24 anni , è il nuovo libero

S. TERESA DI RIVA. Tassello dopo tassello si riempie il mosaico del roster per la prossima stagione di serie B2 dell'Amando Volley Santa Teresa di Riva (serie B2). Federica Foscari, "La Fez", 24 anni , è il nuovo libero a disposizione di mister Camiolo. Nata a Castelvetrano, cresce con la Free volley, in seguito diventata Efebo volley, dove fa il primo debutto da libero in B2 a quindici anni nella stagione 2009-10. Dal 2010 al 2013 tre campionati di serie C da P4 ricettore di cui l'ultimo vinto con promozione in b2, alla pallavolo Primeluci, altra società di Castelvetrano. Trasferita a Catania per motivi universitari, nel 2013-14 gioca nella Bricocity Paternò . L'anno successivo in B1 con l'Orizzonte Volley Tremestieri. Nel 2015-16 in B2 con la Pallavolo Sicilia , e negli ultimi due anni prima a Marsala in B1 e poi alla Kondor in serie B2.

Queste le prime parole del nuovo libero biancazzurro: "Quando ha chiamato Santa Teresa ho capito che sarei stata coinvolta da una società seria in un progetto ambizioso. L'allenatore Camiolo mi ha convinta definitivamente a scegliere l'Amando. Dalla stagione che verrà, mi aspetto in primis di far bene e lavorare tanto, migliorando per me stessa e per il gruppo. Inoltre conto di costruire insieme alle mie compagne uno spogliatoio solido e coeso, ritrovando facce che già conosco, come quella di Alessandra Marino con cui disputerò la terza stagione insieme, e nuove compagne, contro cui ho già giocato negli anni precedenti e di cui ho potuto apprezzare il valore tecnico e umano. Ringrazio la società e i tifosi per il sostegno che mi stanno dando e che mi daranno. Contraccambio promettendo di dare il 110%".