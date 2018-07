S. Teresa. Scarcella nuovo presidente degli Eagles, i tifosi dell'Amando

S. TERESA. Gli Eagles hanno rinnovato i quadri dell’Associazione che li regolamenta. All’unanimità, i tifosi dell’Amando Volley hanno votato Nino Scarcella neo presidente. Vicecomandante in pensione del comando dei vigili urbani santateresini, da più di un anno si è aggregato al gruppo e si è subito guadagnato la fiducia di tutti grazie al suo carisma.

Uomo serio e sempre disponibile al dialogo, Scarcella è dotato di una spiccata capacità di interagire con gli altri “ed in questo senso – spiegano all’unanimità i tifosi - è garanzia di apertura ed aggregazione”.

Vice presidente degli Eagles è Pippo Nicita, segretario Nino Bucalo e cassiere Pippo Crisafulli. Delle attività di promozione si occuperà Carmelo Saglimbeni mentre dell’organizzazione delle trasferte Agostino Santarelli in coppia con Nino Bucalo. Tutti insieme, gli Eagles hanno deciso di continuare con l’entusiasmo di sempre la loro azione a sostegno dell’Amando volley S. Teresa (serie B2 femminile) in giro per l’Italia. In cantiere, fanno sapere, ci sono diverse iniziative che presto vedranno la luce.