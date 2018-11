Scoglio Gupe Battiati Catania per la Savam Letojanni

LETOJANNI. L’obiettivo è solo uno: vincere per invertire la rotta e riscattarsi dopo uno stop improvviso, ovvero quello contro il Modica. Oltre che per scacciare via i fantasmi di una minicrisi che potrebbe essere allontanata solo facendo risultato pieno contro la Gupe Battiati Catania. E per far questo la Savam Costruzioni Volley Letojanni, all’indomani della bruciante sconfitta di sabato scorso, ad opera dei ragazzi di mister Bua, dovrà mettere in campo maggior impegno e dedizione nell’affrontare i ragazzi di Petrone che vengono da un turno di riposo. Una gara, quella contro i catanesi, che si preannuncia anch’essa difficile da giocare, nonostante capitan Schifilliti e compagni avranno dalla propria parte il pubblico di casa in un sabato nel corso del quale mister Centonze potrà comprendere più fondo le capacità, sia di reazione che tecniche, dei suoi uomini che finora hanno vinto due match contro la Tonno Callipo Vibo Valentia e il Cosenza e perso malamente, la scorsa settimana, contro il Modica di Chillemi e dei fratelli Raso. Proprio questi ultimi lo scorso anno primeggiavano tra le fila di una Gupe indebolita fortemente rispetto alla stagione agonistica 2017/2018 e che finora ha ottenuto solo amarezze, essendo dopo tre giornate a zero punti in classifica. Dall’altro lato della barricata ci sarà invece una Savam che proverà a vincere grazie ai soliti, anche se Centonze scioglierà le sue riserve soltanto dopo l’ultimo allenamento previsto per stasera e che inizierà con la visione dei film delle partite fin qui giocate dai catanesi. Un gruppo di giovani di belle speranze e tutti under 20 che non avranno nulla da perdere e che scenderanno sul parquet del Pala “Letterio Barca” per fare risultato. Ci sarà da sudare le proverbiali sette camicie, insomma, senza sottovalutare l’avversario preparandosi al meglio alla trasferta di Palermo della prossima settimana. Una squadra, quella del capoluogo, che dopo l’arrivo del palleggiatore Vermiglio ha aumentato il suo livello qualitativo e punterà adesso ai quartieri alti della classifica. Per il momento, comunque, testa solo e soltanto alla partita di domani che sarà arbitrata da Emma di Enna e Notarstefano di Caltanissetta. Una gara delicata e che comincerà senza la disponibilità dell’universale Venosa che, per problemi personali, ha deciso di accasarsi all’Augusta, in serie D.