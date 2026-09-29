Pallavolo e solidarietà: Messina e Santa Teresa per la mensa di Sant’Antonio

Appuntamento sabato 3 ottobre al Palarescifina con le due squadre di volley

MESSINA – Sabato 3 ottobre, al Palarescifina, Messina Volley e Futura Volley Città di Santa Teresa scendono in campo insieme al Lions Club Messina Cristo Re. Il ricavato, ad offerta libera, andrà interamente ai più bisognosi.

Lo sport come linguaggio di squadra, ma anche come occasione per prendersi cura della comunità. Sabato 3 ottobre, alle ore 17, la palestrina del Palarescifina di Messina ospiterà un allenamento congiunto tra Messina Volley e Futura Volley Città di Santa Teresa, promosso in collaborazione con il Lions Club Messina Cristo Re. L’iniziativa, che ha per titolo “Insieme per la solidarietà”, unisce l’entusiasmo della pallavolo a un obiettivo concreto di aiuto sociale.

Sul parquet ci saranno due realtà del volley femminile del territorio: le atlete messinesi e quelle della formazione tirrenica di Santa Teresa di Riva. Nel volley il punto lo si conquista soltanto lavorando insieme: ricezione, alzata, attacco, ogni azione nasce dalla fiducia reciproca. Per questo l’allenamento congiunto, momento di confronto tecnico e di preparazione in vista della stagione, diventa anche l’occasione per ribadire che lo sport è comunità, rispetto e condivisione, prima ancora che competizione.

Dal gioco al gesto di solidarietà

Il valore aggiunto dell’appuntamento è nel suo scopo. L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto alla Mensa di Sant’Antonio, realtà messinese che accoglie e sostiene chi vive in difficoltà. Ogni contributo raccolto tra il pubblico si tradurrà così in un aiuto concreto, e ogni tifoso presente sugli spalti sarà, a suo modo, parte della squadra della solidarietà.

A sottolinearlo è il presidente del Lions Club Messina Cristo Re, Salvatore La Camera: “Con una libera offerta potremo sostenere insieme la Mensa di S. Antonio. Ogni piccolo gesto può fare la differenza”.

L’iniziativa rientra nell’area di service “Fame e povertà” del Lions Clubs International, Distretto 108Yb, guidato dal Governatore Giuseppe Walter Buscema. Il Lions Club Messina Cristo Re prosegue così il proprio impegno sul territorio nel segno del motto lionistico “Generosità, Gentilezza, Gioia nel servire”, che ben si sposa con i valori dello sport di squadra.

Appassionati di pallavolo, famiglie, giovani atleti e semplici cittadini sono invitati a partecipare: assistere a una partita e, nello stesso tempo, fare del bene. Appuntamento dunque a sabato 3 ottobre, ore 17, alla palestrina del Palarescifina, per una giornata in cui a vincere saranno sport e solidarietà.