Dopo la salvezza il Messina Volley riparte con un progetto ambizioso

Ristrutturazione dei reparti. E' da qui che parte il nuovo progetto ambizioso del Messina Volley, società pallavolistica che, dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno in serie C, si dice pronta ad affrontare esperienze più significative. La partecipazione ad un campionato nazionale, seppur più blasonata, sarebbe risultata infruttifera in termini di risultato, portando, di conseguenza, in secondo piano altri elementi importanti come il settore giovanile.

Nel corso della nuova stagione agonistica, così come sottolineato dai massimi vertici societari, ecco che verrà valorizzata una squadra, quella Under 18, che lo scorso anno ha conquistato il titolo di Campione Provinciale. Insieme a loro le giovani giocatrici che la scorsa stagione hanno già disputato il campionato di Serie B2, fermo restando che il Messina Volley non dimentica l’apporto che tutte le atlete hanno dato fino ad ora e che ha permesso la salvezza con diverse giornate di anticipo.

Nasce così l’esigenza di creare un gruppo composto da giovani atlete che possa crescere e maturare sempre di più ad ogni partita con alle spalle una società solida ed all’avanguardia. A tal proposito, si legge nel comunicato diramato dalla società gialloblù, il Messina Volley ha ceduto il diritto a partecipare al Campionato di Serie B2 ad una squadra della provincia di Trento con cui, fra l’altro, ha instaurato una sinergia tecnica per future collaborazioni.

Il titolo della Serie C è stato acquisito dal Volley Città di Ficarazzi con il team palermitano, il Messina Volley appunto, che ha ha creato un rapporto collaborativo al fine di realizzare un programma in ambito regionale che prossimamente verrà ufficializzato.

Ecco quanto dichiarato da Mario Rizzo, direttore generale del club peloritano: “Sulla base dell’ultima esperienza di Serie B2, il rapporto costo-benefici è risultato per nulla vantaggioso. Inoltre non ci entusiasma il mancato allineamento delle norme legate ai requisiti che le società devono presentare all’atto dell’iscrizione ai campionati di Serie B, cosa invece presente per la Serie A2 e A1. E’ predominante la volontà di valorizzare le nostre tesserate più giovani, alcune provenienti dal recente vittorioso campionato Under 18, insieme ad altre rinforzate dall’esperienza diretta nei campionati di Serie B2. Il nostro obiettivo è riformulare l’assetto societario nei vari sistemi gestionali al fine di rilanciare il sodalizio messinese verso campionati più prestigiosi”.