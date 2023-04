Pallavolo, finali territoriali under: le dichiarazioni dei protagonisti - Tempostretto

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine delle finali under di pallavolo. Zurro: “Non solo numeri ma anche ottimi livelli di qualità”

MESSINA – E’ stata una “due giorni” molto intensa quella vissuta dal Comitato Territoriale della Federazione Pallavolo di Messina. Un evento, quello che assegna ogni anno i titoli nelle categorie under, atteso e partecipato dalle società ma anche da tutti coloro che ruotano con passione attorno alla pallavolo messinese. Al termine dei tre incontri finali che hanno visto trionfare nell’under 18 femminile e nell’under 19 maschile la società del Team Volley Messina e, nell’under 17 maschile, quella della Play Volley Barcellona, Universo Messina ha raccolto l’analisi e le emozioni di alcuni dei protagonisti.

Under 18 femminile – Giulia Santoro e l’allenatore Nicola D’Andrea (Team Volley Messina)

Giulia Santoro (Team Volley Messina): “E’ stata una gara molto combattuta. Alla fine ce l’abbiamo fatta! Lavoriamo da una stagione per raggiungere questo risultato e penso di poter ritenerci tutte soddisfatte. Emozioni forti ed è un grande piacere giocare qui. Con Nicola (D’Andrea) e Pippo (Staiti) ci conosciamo da una vita e abbiamo fatto tanta strada insieme. Con le mie compagne, anche se alcune le ho conosciute solo quest’anno, siamo diventate un bel gruppo”.

Il 1° allenatore Nicola D’Andrea (Team Volley Messina): “Le ragazze, da settembre, hanno dato l’anima in palestra. Quella di oggi è la ciliegina sulla torta, al termine di una stagione bellissima. Oggi abbiamo coronato un sogno; il titolo non era un obiettivo ma un sogno. Siamo felicissimi e lo siamo soprattutto per queste ragazze”.

Il tecnico del Team Volley rivolge una riflessione anche per il suo “secondo”, Pippo Staiti: “Pippo non è mai stato un secondo. Noi siamo due primi allenatori che, in sinergia e ogni giorno, anche a Pasqua, hanno sempre preparato insieme il lavoro. Questo titolo, Pippo non me ne voglia, lo dedico a mia cugina che è recentemente venuta a mancare, e a mio papà che non c’è più. Certamente con Pippo abbiamo gioito insieme e ci dedichiamo questo successo, insieme alle ragazze e alla società. Ci hanno tutti permesso di lavorare bene”.

“Un ringraziamento va anche all’Amando Volley” – continua Nicola D’Andrea – “che ci ha concesso di poter impiegare Giulia Santoro e che ha elevato il livello della squadra. Ci ha messo del suo in battuta e non solo, ma oggi, nel primo e terzo set, è uscita la squadra nelle difficoltà. Questo sport non regala nulla. Vince sempre la squadra”.

“L’infortunio di Giulia (Pecoraro)” – conclude il tecnico – “ci ha scaricato della tensione della gara e ci ha messo nelle condizioni di dire: o giochiamo da squadra o diventa complicato. E questo credo cha abbia anche aiutato a tutte le altre di metterci l’attenzione per fare ciò che era richiesto”.

L’amico e secondo allenatore Pippo Staiti (Team Volley Messina)

Oltre ad essere il secondo di Nicola D’Andrea (anche se per quest’ultimo non ci sono secondi ma solo primi allenatori alla pari), Pippo Staiti (Team Volley Messina) è un suo grande amico nella vita: “una grandissima soddisfazione! Abbiamo fatto un lavoro incredibile con queste ragazze, grazie anche ad una società che ci ha supportato in ogni nostra richiesta con tanta attenzione. Oggi si è visto il risultato di ciò che da un paio di mesi predichiamo. Vediamo queste ragazze tutti i giorni e, giorno dopo giorno, abbiamo tutti acquisito consapevolezza del lavoto svolto. Per noi, che abbiamo la passione per quello che facciamo, con due infortuni di atlete fondamentali in campo (la centrale Giulia Pecoraro e il libero Arianna Scalisi), riuscire a venirne fuori è davvero tanto. Mi auguro che questa gara dia consapevolezza alle ragazze, allontanando qualche paura di troppo. Se devo fare una dedica la faccio alle ragazze perché, sia io che Nicola, sappiamo quanti sacrifici abbiamo affrontato. Noi il lunedì di Pasqua, anziché fare scampagnata, eravamo in palestra. Non so quante giovani di questa età l’avrebbero fatto!”

Under 19 maschile – Francesco Galipò e l’allenatore Pippo Donato (Team Volley Messina)

Francesco Galipò (Team Volley Messina): “Ci siamo davvero impegnati tanto per poter vincere questa finale, allenandoci duramente e migliorando tanti aspetti su errori che durante la stagione sono venuti fuori. Abbiamo provato nuove soluzioni con successo, sfruttandole nei momenti topici. Sono contento della mia prestazione; non mi aspettavo neppure io di essere così efficace anche al servizio. Speriamo di riuscire ad andare anche oltre le fasi regionali”.

Il 1° allenatore Pippo Donato (Team Volley Messina): “La più grande soddisfazione è veder crescere questi ragazzi. Abbiamo un gruppo molto giovane formato anche da ragazzini di quindici e sedici anni. Vederli crescere allenamento dopo allenamento è davvero straordinario. In passato il settore giovanile a Messina non è mai stato curato con l’attenzione dovuta per cui c’erano delle difficoltà poi a confrontarsi con altre realtà. Da qualche anno a questa parte si sta lavorando bene e penso che ce la si possa giocare sia con Catania che con Palermo”.

Luigi Guerrera, presidente onorario (Team Volley Messina): “amo molto questo sport e mi crea sempre nuovi stimoli e possibilità di raggiungere sempre nuovi traguardi. Oggi, per me e per questa società, è un giorno da scrivere e da ricordare, avendo vinto sia il titolo con la maschile che la femminile. Per tanti anni abbiamo sempre fatto, come società, grandi numeri; ora c’è anche la qualità. E poi mi piace sottolineare la sinergia tra uomini e donne: gli uni che fanno il tifo per gli altri e viceversa”.

Under 17 maschile – Giuseppe Cotugno e l’allenatrice Enza Torre (Play Volley Barcellona)

Giuseppe Cotugno (Play Volley Barcellona): “Dopo i primi set pensavamo che la gara fosse in discesa; invece, il Mondo Giovane è stata bravo a riprenderci e noi bravissimi a tenere la partita, andare avanti e poi vincere. Nell’ultimo set abbiamo avuto un po’ tutti paura di dover arrivare al tie-break. Adesso le finali interterritoriali; se ce la mettiamo tutta, ce la possiamo fase a superarle”.

La 1a allenatrice Enza Torre (Play Volley Barcellona): “Sono contentissima e senza voce! Aspettavo questa partita dalla scorsa stagione quando abbiamo perso la finale. I ragazzi sono stati fantastici. Primi due set li abbiamo vinti anche con troppa facilità; poi, abbiamo dimostrato di poter vincere. Dobbiamo dire che abbiamo solo tre ragazzi del 2006; tutti gli altri sono più piccoli: 2007, 2008, un centrale 2009. E’ ovvio che nei momenti di difficoltà, quando c’è l’avversario che si fa valere, i più piccoli hanno un po’ di timore, ma sono stati bravissimi. Per molti di loro è la seconda finale, visto che hanno giocato ieri in under 19; però, per tanti altri, e penso anche ai ragazzi del Mondo Giovane, è la prima finale e l’emozione si fa sentire. Penso che adesso il Comitato di Messina possa farsi valere anche nelle fasi successive; ne sono convinta! In passato c’era un divario con altri Comitati, ma quest’anno speriamo si sia colmato questa differenza e di poter dire la nostra.”

Alessandro Zurro, presidente del Comitato territoriale della Federazione Pallavolo di Messina: “E’ stato emozionante seguire questi ragazzi e le rispettive società sempre più organizzate. Non si pensa solo a fare numeri ma anche a raggiungere ottimi livelli di qualità. Un ringraziamento a chi ci ha ospitato e a tutto lo staff del Comitato. Lo spettacolo continua!”

