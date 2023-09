Pallavolo, si aggiornano gli allenatori messinesi. Il presidente Zurro: "Grande affluenza e voglia di stare insieme" - Tempostretto

Si è svolto alla Cittadella Universitaria, il corso di aggiornamento per i tecnici messinesi di pallavolo. Il presidente Zurro: "Grande affluenza e voglia di stare insieme"

MESSINA – Si è svolto, nella mattinata di oggi, presso il Polivalente della Cittadella Universitaria di Messina, il corso di aggiornamento obbligatorio riservato ai tecnici di pallavolo. Organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Pallavolo, l’evento costituisce parte integrante della programmazione annuale prevista per consentire agli addetti ai lavori una costante cura della propria preparazione da mettere al servizio delle società e degli atleti di riferimento.

Glauco Ranocchi

Glauco Ranocchi e la gestione del giocatore con tendinopatia rotulea

Il corso, valido per due moduli di aggiornamento, ha avuto come tema “La gestione del giocatore con tendinopatia rotulea. Esercizi di recupero e prevenzione”. Relatore del corso, Glauco Ranocchi.

Preparatore fisico, si occupa della cura della parte atletica del settore squadre nazionali giovanili di pallavolo indoor e sitting volley.

La tendinopatia rotulea colpisce, in gran parte, atleti giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Si tratta di una lesione che si presenta con prevalenza elevata soprattutto negli sport che coinvolgono il salto. La causa principale è da ricercare nei movimenti ripetitivi che portano ad un eccessivo carico sul tendine, in particolare tra gli sport che coinvolgono un’accelerazione improvvisa, cambi di direzione e soprattutto durante il salto e l’atterraggio.

Nel corso dell’evento, oltre alla parte teorica, proposte soluzioni pratiche da adottare nella fase di prevenzione degli infortuni e del recupero dell’atleta interessato.

Presenti gli allenatori in possesso di tutti i gradi di qualifica del Comitato Territoriale di Messina.

Alessandro Zurro, presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina

Alessandro Zurro: “Grande affluenza e voglia di stare insieme”

Grande soddisfazione quella espressa da Alessandro Zurro, presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina: “E’ sempre un piacere accogliere Glauco Ranocchi in un evento organizzato dal Comitato Regionale Fipav Sicilia sul territorio messinese. Grande affluenza di partecipanti, come sempre, motivata, oltre che dagli obblighi di aggiornamento previsti, dalla voglia di stare insieme e scoprire novità utili. Grazie alla Federazione, nella fattispecie a Glauco, per questi momenti che hanno una ricaduta sui singoli e sull’intero movimento”.

Corso diverso e utile

Per Sergio Finanze e Norma Pilota, rispettivamente responsabile e allenatrice del settore giovanile di Akademia Città di Messina, si è trattato di un corso diverso per argomento trattato, ma utile per ampliare le conoscenze personali. “Ranocchi non ha bisogno di presentazioni – hanno concluso Finanze e Pilota. Nell’ambiente è molto conosciuto. Professionista preparato, è riuscito a trasmettere in modo semplice il lavoro che sviluppa quotidianamente”.

Alta qualità del corso e del numero dei partecipanti

Valmi Fontanot e Fabrice Frontino, tecnici dell’Orlandina Volley, sottolineano la necessità e il livello dell’evento: “I corsi di aggiornamento sono una ricchezza in tutti gli ambiti. Nello specifico, sono contento di vedere che la qualità dei corsi e la risposta dei partecipanti sia sempre alta. A trarne giovamento ciascuno di noi ma anche tutto il mondo del volley”.

Importanza della prevenzione degli infortuni

Federica Lo Duca, tecnico della Polisportiva Nino Romano, si sofferma sull’importanza della prevenzione degli infortuni: “E’ fondamentale per portare avanti il movimento sportivo. Pertanto, ritengo che il corso sia stato fondamentale per noi allenatori in modo da consentirci di prestare attenzione ad aspetti che non vanno assolutamente trascurati”.

Argomenti che molti sconoscono

Samuele Mondello, tecnico de La Saracena Volley: “Interessante e molto utile. Si sono trattati argomenti che molto raramente vengono affrontati. Molti di noi sconoscono ed invece sono importantissimi. E’ servito anche per correggere errori che spesso vengono commessi in palestra”.

Aspetti fondamentali per ogni ogni squadra e tecnico

Alessandro Prestipino, tecnico Amando Volley: “Corso utile e interessante. Non si smette mai di imparare, anche quando ormai hai tanti anni di esperienza. Credo che la prevenzione e il recupero degli infortuni sia un aspetto fondamentale per ogni squadra e tecnico. L’evento di oggi ci servirà nel corso del tempo e delle attività in palestra. Complimenti alla Federazione per il livello qualitativo offerto”.