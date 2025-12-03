 Palmi. Discarica abusiva di rifiuti pericolosi scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza

Dario Rondinella

Palmi. Discarica abusiva di rifiuti pericolosi scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 08:39

La Guardia di Finanza ha rinvenuto 163 carcasse di auto e motocicli, materiali ferrosi, pneumatici e batterie in stato di degrado


PALMI – La Guardia di Finanza ha sequestrato un’area di circa 3.500 mq, trasformata in una discarica abusiva di rifiuti pericolosi. La scoperta è avvenuta grazie a un sorvolo della Sezione Aerea di Lamezia Terme, che ha individuato numerose carcasse di veicoli abbandonate su un terreno non idoneo, riconducibile a un’attività di soccorso stradale.

Durante il sopralluogo, i finanzieri hanno trovato 163 carcasse di auto e motocicli, oltre a materiali ferrosi, pneumatici e batterie in stato di degrado, con rischio di contaminazione ambientale. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo, poi convalidato dal Gip del Tribunale di Palmi.

Il gestore dell’attività è stato denunciato per gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi e deturpamento di bellezze naturali, con riserva di successive valutazioni sull’effettiva responsabilità.

