Palmi. Tragedia alla Tonnara, muore turista colto da malore

L'uomo, proveniente dall'Umbria, è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla Tonnara di Palmi

PALMI – Una vacanza si è tragicamente conclusa con la morte di un turista umbro, colto da un improvviso malore mentre si trovava alla Tonnara di Palmi. Immediato l’intervento del personale del 118 e della Guardia Costiera, ma la gravità della situazione ha reso necessario l’attivazione dell’elisoccorso regionale.

Secondo le prime informazioni, il velivolo avrebbe tentato un primo atterraggio nella zona di “Miami”, ma le difficoltà logistiche hanno costretto i soccorritori a dirigersi verso il porto di Palmi, distante dal luogo dell’emergenza. Questo ha comportato un ritardo nelle operazioni di soccorso.

Nonostante gli sforzi dei sanitari e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato in pochi minuti, trasformando una giornata di vacanza in una tragedia.