Panarea. Alla scuola dell’infanzia solo tre ore al giorno perché manca insegnante a tempo pieno

Flc Cgil lancia l'allarme
A Panarea, a oltre due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, i bambini della scuola dell’infanzia possono frequentare le attività educative soltanto dalle 10 alle 13, per un totale di appena tre ore al giorno. Ad oggi, infatti, non è ancora stato assegnato un insegnante a tempo pieno.
Questa condizione rende impossibile garantire una programmazione didattica adeguata e arreca gravi disagi alle famiglie.
“Si tratta di una situazione inaccettabile – dice la segretaria generale di Flc Cgil Messina, Patrizia Donato – che configura una evidente lesione del diritto allo studio dei minori residenti sull’isola e alimenta una discriminazione territoriale ormai cronica a danno delle comunità più periferiche dell’arcipelago eoliano”.
“Pur riconoscendo l’impegno del dirigente scolastico del Comprensivo Isole Eolie – fa presente la Flc – non possiamo accettare la mancanza di un servizio essenziale e costituzionalmente tutelato, quale la frequenza della scuola dell’infanzia”.