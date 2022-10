Messina. Panathlon, Nino La Rosa confermato presidente - Tempostretto

Rinnovate le cariche in occasione dell'assemblea elettiva

Nello splendido scenario dello Stretto di Messina, sulla terrazza del Circolo del Tennis e della Vela, si è svolta, il 27 ottobre, l’assemblea elettiva del Club Panathlon di Messina. Nino La Rosa, avvocato di 62 anni, un passato da dirigente dello Sci, è stato riconfermato presidente del Club insieme all’intero Consiglio formato da Mario Barone e Pino Carini vice presidenti, Antonio Villari segretario, Enrico Gulletta tesoriere, Giovanna Famà, Lino Monea e Mario Pettinato consiglieri, ai quali si aggiunge Alessandra Bitto, docente e coordinatrice dei Corsi di laurea in Biotecnologie dell’ Università di Messina, ma anche appassionata di sport nel settore canottaggio. Confermato Past president Ludovico Magaudda, vice governatore dell’area 9 Sicilia del Panathlon International Distretto Italia.



L’assemblea, presieduta da Giovanni Bonanno, figura storica dello sport messinese e presidente onorario del Club, ha segnato la ripresa in grande stile delle attività del club, anche con la parte conviviale tra i soci; il presidente La Rosa, nella sua relazione, ha sottolineato che, “pur tra le tante difficoltà, il club ha fatto sentire la sua voce nel mondo dello sport, divulgando i principi fondanti rappresentati dal fair play, la lotta al razzismo, l’inclusione degli atleti disabili a pieno titolo nel mondo sportivo; la presenza al Paralimparty, al Giro dei due mari con Marzia, alla manifestazione “Un calcio al razzismo”, e a tanti altri eventi sportivi, ha caratterizzato l’attività del sodalizio. Negli ultimi anni il Club Panathlon di Messina è partner del Salina Marefestival-Premio Troisi, assegnando un prestigioso premio a un atleta disabile che si è particolarmente distinto nell’attività sportiva agonistica; nel 2022 il premio è stato assegnato alla messinese Simona Cascio, capitana della Nazionale Sorde, squadra campione europea e vice campione olimpica di categoria nell’anno in corso.

L’accoglienza dei nuovi soci



In occasione dell’assemblea si è svolta la cerimonia di accoglienza dei nuovi soci; il Club ha nominato socio onorario Francesco Schillirò, illustre radiologo messinese trapiantato a Napoli e Governatore dell’Area 11 (Campania) del Panathlon; Schillirò, commosso, ha voluto sottolineare il profondo legame con la nostra città nella quale ritorna spessissimo e vi trascorre il periodo estivo.

Accoglienza anche per due nuove socie docenti universitarie: Daniela Caccamo e Fiammetta Conforto, delegata rettorale ai Servizi disabilità e Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento). Le nuove socie sono state subito inserite nella nuova Commissione per la Cultura, le Scienze e l’Educazione che supporterà il Consiglio nella promozione delle attività scientifico-culturali del Club.



Dopo l’inno di Mameli e l’inno del Panathlon ha portato il saluto ai presenti l’avvocato Antonio Barbera, presidente del Circolo del Tennis e della Vela che ha invitato i soci a sostenere gli atleti della squadra del Circolo, militante in serie A, che “portano alti i valori dello sport e della città di Messina in campo nazionale”.



Ha concluso i lavori il professore Eugenio Guglielmino, direttore del Dipartimento di Ingegneria Università di Messina e consigliere internazionale del Panathlon. Guglielmino ha augurato “buon lavoro” al direttivo appena rieletto, auspicando di incrementare ancor di più le attività panathletiche.



La serata è continuata con la cena conviviale. In conclusione il Club ha voluto festeggiare il 70° compleanno del Past president Ludovico Magaudda, ringraziandolo per il grande impegno per il rilancio del club.