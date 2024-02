Paolantoni ai “Fikissimi”: “Grazie per il tributo a Napoli”. E recita anche il sindaco Basile

Il comico ha inviato il proprio in bocca al lupo al cast nel giorno in cui andrà in scena lo spettacolo di beneficenza: "Un giorno porterò io sul palco Messina"

MESSINA – Oggi, giovedì 29 febbraio alle ore 20.30, al Palacultura “Antonello”, il gruppo teatrale “I Fikissimi”, con un cast in gran parte composto da medici, porterà sul palco lo spettacolo “Naples”, i cui proventi andranno in beneficenza. Patrocinato dal Comune di Messina e con il sostegno dell’assessora alle Pari opportunità, Liana Cannata, lo spettacolo porta avanti il proprio progetto di solidarietà: i proventi, infatti, saranno interamente devoluti al Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Cirs) presieduto da Maria Celeste Celi, e all’associazione Lega Lotta all’Aids e alla Tossicodipendenza (Lelat) presieduta da Anna Maria Garufi.

Il messaggio di Paolantoni

E anche per questo il cast de “I Fikissimi” ha ricevuto un in bocca al lupo particolare. A inviare un videomessaggio al gruppo teatrale messinese è stato l’attore e comico napoletano Francesco Paolantoni. Un endorsement, quello dell’artista: “Un in bocca al lupo ai Fikissimi, gruppo messinese che mette in scena uno spettacolo che è un tributo a Napoli, alla mia città. Spero di ricambiare quanto prima e di mettere in scena un tributo a Messina e alla Sicilia. Grandi!”. E a partecipare allo spettacolo, con un cameo nei panni di “Fikissimo ad honorem”, sarà anche il sindaco Federico Basile.

“Naples” è un omaggio alla cultura partenopea

La rappresentazione teatrale “Naples” allestita da “I Fikissimi”, cast composto per la maggior parte da medici, guidato da Massimo Pulitanò, è un omaggio alla cultura partenopea dalla tradizione ai giorni d’oggi, attraverso un mix di motivi classici della musica napoletana, brani di artisti moderni e contemporanei e coreografie spettacolari, che fanno da cornice a una trama che celebra la città di Napoli attraverso la voce di personaggi del popolo e figure mitologiche. La regia è curata da Pulitanò e Marcello Fatato; l’arrangiamento dei brani musicali a cura di Fabio Catalano, Gianluca Rando, Katia Bevacqua, Diacenta Paolillo e Danilo De Matteo; le coreografie della scuola Sya Dance; la scenografia è curata da Margherita Staiti e Miriam Sferrazza; mentre i testi di Cristiana Nicolò. Presenteranno la serata, Letizia Lucca e Marika Micalizzi.