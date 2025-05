“Papa Francesco: una memoria da custodire e sviluppare”

Appuntamento oggi alla Caritas di Messina per un incontro nel segno del Pontefice e della sua eredità spirituale

MESSINA – Il gruppo “In cammino per le riforme di Papa Francesco”, nato a Messina 4 anni fa per iniziativa di un gruppo di cattolici messinesi, ha promosso un incontro aperto a tutti. L’appuntamento si terrà sabato 3 maggio, alle 17, alla Caritas di via Emilia, dal titolo: “Papa Francesco: memoria straordinaria da custodire e sviluppare”.

“Sarà un incontro nel quale, prima dell’elezione del nuovo Papa, vivremo un momento di preghiera alternato con pensieri significativi di Bergoglio”, annunciano gli organizzatori.

Foro di Papa Francesco (fonte Italpress).