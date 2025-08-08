 Papardo. Scaglia il cellulare in faccia a un medico, nuovo arresto per un detenuto

Redazione

Papardo. Scaglia il cellulare in faccia a un medico, nuovo arresto per un detenuto

venerdì 08 Agosto 2025 - 14:14

Il 69enne era ricoverato nell'ospedale messinese quando ha aggredito il personale. Da qui l'intervento della polizia

MESSINA – Ennesimo caso di aggressioni a personale sanitario negli ospedali. L’intervento dei poliziotti si è reso necessario la settimana scorsa all’ospedale Papardo dove un 69enne messinese, già sottoposto agli arresti domiciliari e ricoverato, ha aggredito il personale medico. Da quanto hanno ricostruito i poliziotti, l’uomo avrebbe lanciato contro un sanitario un telefono cellulare, colpendolo al viso e procurandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Gli agenti hanno provveduto all’arresto in flagranza del reato di lesioni personali ai danni di chi svolge una professione sanitaria.

