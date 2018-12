Studentessa ferita all'Università. Il rettore la incontra: "Subito l'indagine"

MESSINA - Il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, si è recato al Pronto Soccorso delll’ospedale Papardo per incontrare la studentessa ferita e accertarsi di persona delle sue condizioni.

"Le siamo vicini, a nome di tutta la comunità accademica - ha detto, mettendo a disposizione, in caso di necessità, anche le strutture del Policlinico -. Sul luogo dell’incidente è stato effettuato un sopralluogo dai responsabili dell’Unità Speciali dei Servizi Tecnici di Unime, al fine di accertare l’accaduto. Già nelle prossime ore verrà avviata un’indagine interna per accertare le responsabilità di quanto accaduto ed agire di conseguenza".