Parcheggi selvaggi, auto abbatte albero. Qualcuno lascia un messaggio: "Rimedia!" - Tempostretto

In Via San Crispino e Crispiniano qualcuno ha lasciato la propria vettura "arrampicata" su un alberello. C'è chi si indigna e glielo fa notare

MESSINA – Un albero abbattuto in retromarcia da una Fiat Panda blu e un messaggio chiaro, lasciato probabilmente da un cittadino indignato: “Rimedia!”. In via San Crispino e Crispiniano, nei pressi di Viale Boccetta, si assiste all’ennesimo atto di inciviltà. Pur di parcheggiare, le auto vengono lasciate “arrampicate” sugli alberelli che costeggiano il marciapiede. La ricerca del parcheggio passa, nel vero senso, sopra ogni cosa: anche al rispetto dell’ambiente e della città.

L’auto parcheggiata

Il messaggio: “Rimedia!”

Una storia come tante. Basti pensare a quanto segnalato un mese fa, proprio vicinissimo a Piazza Cairoli, quando un’auto, parcheggiata all’angolo tra Via Nicola Fabrizi e Via Ugo Bassi, aveva abbattuto un alberello piantato da pochi giorni. Stavolta l’evento deve aver colpito almeno un cittadino, che armato di foglio e pennarello ha voluto lasciare un messaggio al guidatore. “Hai danneggiato l’albero, rimedia!”, si legge sul parabrezza della Panda blu. E chissà, in giro per la città, quanti altri messaggi così dovrebbero essere lanciati ogni giorno.