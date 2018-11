Via Pola, disabile bloccato da auto su marciapiede. Carroattrezzi ne prende 20

MESSINA - Non poteva uscire di casa per l'incivile abitudine di parcheggiare auto e moto sui marciapiedi. Ha chiesto aiuto alla Polizia Metropolitana, che è intervenuta col carroattrezzi e ha rimosso venti macchine. E' successo nei giorni scorsi in via Pola, poco dopo l'incrocio col viale della Libertà.

Inoltre, sono state elevate 50 sanzioni per diverse violazioni al Codice della Strada e tre persone sono state multate per il conferimento dei rifiuti fuori dall’orario consentito. I controlli effettuati in zona nelle giornate successive hanno evidenziato un netto miglioramento della situazione grazie anche al corretto posizionamento della maggior parte delle autovetture lungo il margine dei marciapiedi.