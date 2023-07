Parcheggi sulla litoranea, "se la capitaneria non stoppa i lavori, agosto il mese decisivo" VIDEO - Tempostretto

Messina. Lo annuncia Maurizio Croce, soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico: "Da oggi l'impresa produce i massi"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Rimane un tema caldo, in clima con questi giorni infuocati, quello dei parcheggi sulla litoranea. Gli attesi parcheggi a Pace, Paradiso e Contemplazione sono stati al centro di un confronto nella commissione consiliare e Maurizio Croce, soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico, rassicura che i tempi non saranno infiniti e che la paralisi è scongiurata. Si riparte da oggi e nel mese di agosto la situazione dovrebbe sbloccarsi, secondo il tecnico, anche consigliere comunale ed ex candidato a sindaco.

Annuncia Croce: “Dal 24 luglio l’impresa che è risultata aggiudicataria comincerà a produrre i massi per poterli posizionare sulla costa, davanti ai parcheggi. E così, in una decina di giorni, credo, si potrà cominciare a riaprire i parcheggi”. L’esperto per il dissesto idrogeologico precisa però: “Se la capitaneria non ci blocca con le ordinanze, perché durante il periodo estivo sono vietati i lavori a mare, nel giro di quindici, venti giorni comincerà il primo e magari poi avremo il secondo e poi il terzo parcheggio”.

D’obbligo gli aggiornamenti in corso per monitorare la situazione tra agosto e al massimo settembre, si augurano i cittadini.

