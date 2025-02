Parcheggia male e quando arriva il carro attrezzi si scaglia contro la compagna e il personale Atm

E' accaduto in via Garibaldi. L'uomo ha schiaffeggiato la compagna e ferito gli operatori Atm. Intanto emergono ulteriori dettagli sul ferimento di piazza del Popolo

Messina – Ennesimo episodio di violenza contro personale dell’Atm. Stavolta è accaduto in via Garibaldi dove il personale dell’azienda è intervenuto per la rimozione forzata di un’auto parcheggiata in divieto di sosta. All’arrivo del carro attrezzi il proprietario dell’auto ha reagito in maniera aggressiva, inveendo contro il personale dell’ATM poi scagliandosi fisicamente contro la compagna, colpendola a schiaffi e spinte fino a farla cadere a terra.

Feriti la compagna dell’automobilista e il personale Atm

Anche gli uomini dell’Azienda sono stati feriti nel tentativo di difendere la malcapitata. Hanno poi avvisato il personale delle forze dell’Ordine che hanno fermato l’uomo e lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti. Il personale dell’ATM e la vittima dell’aggressione da parte del compagno sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte per essere medicati. La scena è avvenuta sotto l’obbiettivo della bodycam in dotazione agli operatori dell’Atm ed è stata consegnata agli investigatori.

Denuncia dei sindacati

I sindacati Fit Cgil, Uiltrasporti e Ugl Autoferro condannano l’episodio e ribadiscono l’impegno a tutela del personale e dei cittadini.

L’aggressione a piazza del Popolo

Nel primo pomeriggio di oggi un’altra esplosione di “follia” ha fatto scattare l’intervento della Polizia, a piazza del Popolo, dove è scoppiata una rissa tra due uomini, uno dei quali si era “intromesso” nella lite tra l’altro e una donna. Quando è arrivata la pattuglia delle Volanti in piazza era rimasto solo uno dei due, lievemente ferito, che è stato reticente sull’accaduto e si era anche rifiutato di fornire le generalità. E’ stato portato in caserma e denunciato. Identificato l’altro protagonista della violenta lite. Non è ancora chiaro che cosa è stato adoperato per ferire uno dei due contendenti.

Articoli correlati