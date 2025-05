Parcheggio di Paradiso, dissequestrato il cantiere e avviata la bonifica

L'opera potrà finalmente essere completata. L'annuncio del presidente della V Municipalità, Raffaele Verso

MESSINA – Il parcheggio di Paradiso sulla via Consolare Pompea è stato dissequestrato e hanno così potuto prendere il via i lavori di bonifica, propedeutici al completamento dell’opera. Lo ha reso noto il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso. Ripartono dunque lavori molto attesi, a poco più di un anno dal sequestro del cantiere, avvenuto il 10 maggio del 2024.

Gli interventi di realizzazione del parcheggio erano appena iniziati quando la Polizia municipale sequestrò l’area di cantiere per la presenza di materiali non idonei e altre presunte irregolarità. Sulla vicenda al momento risultano indagate sei persone. Lo scorso mese di gennaio il Comune aveva chiesto il dissequestro dell’area per poter completare i lavori e l’assessore Caminiti, intervenuto in Consiglio, aveva fatto il punto della situazione sui tempi di ultimazione dell’opera.