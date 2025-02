Parcheggio di Paradiso sequestrato da 9 mesi: “Non sappiamo i tempi della magistratura”

L'ultima richiesta è del 17 gennaio. Caminiti ha spiegato che il resto dei lavori è stato completato

MESSINA – Il parcheggio di Paradiso sulla via Consolare Pompea quando sarà riaperto? A chiederlo è stata la consigliera della Lega Emilia Rotondo all’assessore Francesco Caminiti, nell’ultima seduta del Consiglio comunale. La consigliera ha riportato “le numerose lamentele dei cittadini, in particolare di quelli che vivono lì vicino visto che è l’unico parcheggio rimasto chiuso dei tre lungo la litoranea. Qual è lo stato dei lavori, visto che inizialmente si dovevano concludere entro fine giugno 2024? Si rischia di sacrificare un’altra stagione estiva”.

Il dissequestro

Rotondo ha poi fatto riferimento al sequestro e il tema è proprio questo. Caminiti ha risposto: “La problematica è completamente diversa perché l’area è sottoposta a sequestro dopo il conferimento del materiale per il riempimento. Dopo il sequestro dell’area ci sono state diverse verifiche sul materiale ed è stato verificato che si tratta di un rifiuto non pericoloso. Nel mese di gennaio è stato chiesto alla magistratura di autorizzare la rimozione di questo materiale e il riempimento con il materiale idoneo. Per il resto i lavori sono stati completati e manca solo questo. Dopo il dissequestro si riapriranno i parcheggi. Stiamo seguendo passo passo per consentire ai cittadini di usare i parcheggi. Ma dipende dalla magistratura e l’ultima richiesta è datata 17 gennaio”.

