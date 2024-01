Parcheggio Europa Ovest, il varco per le ambulanze c’è. “Ne serve un altro”

Per il Consiglio della III Municipalità non è sufficiente

Un problema di sicurezza e di traffico. Con il parcheggio Europa Ovest, i cui lavori sono in corso, per invertire la marcia sul viale Europa tra viale Italia e la rotatoria Boris Giuliano bisognerebbe percorrere tutto il tratto. Non per le ambulanze, per le quali è previsto un varco apposito davanti all’ospedale Piemonte.

Ma secondo il Consiglio della III Municipalità, che ieri si è riunito sul posto, non basta.

“Tra le proposte c’è anche quella del consigliere Geraci di invertire il senso di marcia in via Piemonte per decongestionare il traffico sul Viale Europa e far risalire la gente verso Messina 2 e dintorni”.