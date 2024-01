Parcheggio Europa ovest. Uil: “Le ambulanze rischiano di restare imbottigliate”

L’allarme del sindacato per i lavori in corso davanti all’ospedale Piemonte

“Le ambulanze del 118 e dell’ospedale Piemonte subiranno importanti ritardi perché sul viale Europa si ridurrà la capacità di contenimento dei mezzi”.

La Uil Fpl scrive al sindaco Federico Basile in merito ai lavori in corso di realizzazione del parcheggio Europa ovest.

“Non vogliamo immaginare cosa potrebbe accadere per tutti quei pazienti che, rivolgendosi al Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale Piemonte, al verificarsi dell’evento acuto, si trovassero di fronte a file interminabili, che comprometterebbero il fattore tempo essenziale per la qualità e l’esito delle cure”.

I dipendenti dell’ospedale

“Inoltre l’impossibilità di parcheggiare nell’attuale tratto stradale, transennato per inizio lavori, sta creando notevoli disagi, che continuano ad essere ignorati dagli organi preposti. Non si è minimamente discusso in merito alle dovute soluzioni per i dipendenti dell’ospedale di viale Europa, ai quali non si sta assolutamente riconoscendo alcun valore. Non è possibile né pagare un parcheggio né dover partire da casa alcune ore prima quando bisogna effettuare il turno in ospedale, o affidarsi alla buona sorte. Auspichiamo una collaborazione tra Comune e Azienda Ospedaliera Irccs, per far sì che i dipendenti possano usufruire gratuitamente, cosi come avviene in altre Regioni, degli spazi delimitati da strisce blu. Risulterebbe un gesto importante e di grande sensibilità ed attenzione verso i dipendenti dell’ospedale”.

Uil Fpl chiede “di avviare un confronto con le forze sociali, al fine di individuare le giuste soluzioni sia per i lavoratori che per i cittadini utenti”.