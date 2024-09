Parcheggio Giostra Sant’Orsola. Lunedì l’inizio dei lavori

272 posti auto tra via Garibaldi e la circonvallazione

Il 29 novembre 2021 l’affidamento dei lavori, il 16 settembre 2024, cioè quasi tre anni dopo, l’inizio. Da lunedì il via per il penultimo (l’altro è Santa Margherita) dei parcheggi d’interscambio, quello di Giostra Sant’Orsola, tra via Garibaldi e la circonvallazione: 272 posti auto con un nuovo spartitraffico e una rotatoria.

Nel tratto interessato, fino al 31 dicembre 2024, nella semicarreggiata lato nord divieto di sosta sul lato nord della carreggiata centrale del viale Giostra e sul lato sud della complanare nord del viale Giostra.

Divieto di transito nella semicarreggiata nord del viale Giostra, con traffico in direzione monte deviato nell’adiacente complanare nord. Arrivati all’incrocio col viale Regina Elena, da qui sarà possibile anche svoltare a sinistra.