A Messina molti automobilisti trascurano del tutto il sacrosanto diritto dei pedoni alla mobilità in sicurezza

Qualche automobilista messinese è convinto che i marciapiedi siano un comodo spazio per parcheggiare. È il caso di ricordargli che invece essi servono ai pedoni, una categoria di persone che per troppi incivili non esiste e non ha diritti.

Auto su marciapiede