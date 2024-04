Parcheggio di via Catania, si parte: “Strategico per Vascone, Gran Camposanto e Villa Dante”

Basile e Mondello hanno sottolineato l'importanza dei 92 posti da oggi utilizzabili e gratis fino ad agosto: "Tutto va letto nel quadro complessivo"

MESSINA – Alcuni automobilisti avrebbero voluto utilizzarlo già pochi minuti prima del virtuale taglio del nastro e altri si sono fiondati all’interno, parcheggiando a ridosso del mercato Vascone, sfruttando da subito il periodo gratuito che durerà fino al 31 agosto (almeno). Il via libera al parcheggio di Via Catania, che conta 92 posti (tra cui 4 per persone con disabilità), sembra essere stato accolto positivamente da chi, incuriosito, ci è subito entrato. In mattinata è stato “inaugurato” dall’amministrazione e da Atm, prima di un rapido giro al mercato stesso compiuto dal sindaco Federico Basile e dal vicesindaco Salvatore Mondello, che si sono intrattenuti con i commercianti e i cittadini.

Basile: “Elemento importante”

Poco prima, a pochi metri dalla sbarra elettronica che, per ora, resterà alzata sempre, Basile ha spiegato: “Il parcheggio di Via Catania è un elemento importante della strategia generale. Qui c’è già il parcheggio sotto Villa Dante e abbiamo aperto quello nella parte ‘sotto’ di Provinciale, rispetto a dove siamo oggi. Questo è un parcheggio importante anche per questioni di abitudini: siamo abituati a lasciare l’auto e attraversare per il caffè e qui ci sono anche cimitero, il mercato, la Villa Dante che a breve aprirà. Sono convinto che la fruizione sarà maggiore rispetto al passato. Questi 92 posti possono servire anche ai residenti e ne abbiamo bisogno, perché la città ha una grande penuria di parcheggi e stiamo lavorando anche su questo nel piano generale. Ma soprattutto serve perché dobbiamo imparare a lasciare le auto e prendere i mezzi pubblici”.

Mondello: “Strategico”

E Mondello: “Questo parcheggio è strategico ma non soltanto per il mercato. Qui c’è anche il Gran Camposanto e inoltre è un’area ad alta concentrazione di veicoli. Andiamo avanti con la strategia complessiva e questo è uno dei nuclei più importanti che vanno a comporsi insieme all’altro parcheggio limitrofo, il San Cosimo, e allo Zaera coperto di Villa Dante. Questo è il nocciolo duro per la strategia complessiva. Come linea di principio generale tutti i parcheggi di interscambio saranno coordinati con Atm. Dove non ci sono linee di passaggio principali con frequenze importanti saranno implementati con servizi straordinari. Il parcheggio deve essere supportato da una buona strategia di Tpl e stiamo facendo questo. Importante sarà l’arrivo di nuovi bus”. Via Catania sarà un parcheggio di interscambio in piena regola: “Il ragionamento prevede la gestione unitaria per tutti i parcheggi che avranno sistemi in grado di dialogare per far sì che le informazioni arrivino in maniera unitaria”.

“Dialogo costruttivo con i commercianti del mercato”

Infine un passaggio sui commercianti del mercato Vascone: “Sono stati mesi entusiasmanti, perché c’è stato un dialogo sempre molto propositivo e costruttivo. Abbiamo trovato persone molto ragionevoli che hanno ben compreso quale fosse la necessità di ragionare in modo diverso. Loro stessi mi hanno chiesto di poter riaprire i parcheggi in questi mesi e sono propensi a inserire il pagamento da subito. Ma noi abbiamo voluto ragionare in maniera uniforme e anche qui si partirà con una sperimentazione gratuita prima di passare alle tariffe normali. Sarà gratis sicuramente fino al 31 agosto, ma bisogna valutare nella strategia generale anche tutto il resto: l’arrivo dei bus, l’apertura degli altri parcheggi. La strategia va letta nel quadro generale: bus, parcheggi, politiche per la mobilità con la conferma dell’incentivazione degli abbonamenti”.