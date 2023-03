Pronto il parcheggio viale Europa centro, Basile: "Puntiamo ad aprirlo in un paio di giorni" - Tempostretto

L'annuncio del primo cittadino, che aggiunge: "l'opera non è eccessivamente invasiva come si pensava"

MESSINA – “Spero che potremo aprirlo al pubblico entro un paio di giorni”. Il sindaco Federico Basile è soddisfatto dopo aver visto gli ultimi passi mossi dal cantiere sulla parte centrale del Viale Europa, dove è stato ormai completato il tanto criticato parcheggio di interscambio che, a breve, sarà inaugurato.

Basile: “Parcheggio Viale Europa centrale pronto”

“Viale Europa centrale l’ho già visto completo – ha dichiarato il primo cittadino a margine della presentazione di Via Malvagna, la stradina riqualificata nel centro storico -. Mancano un po’ gli ultimi accorgimenti e spero che in un paio di giorni potremo aprirlo alla fruizione pubblica. Non credo sia un’opera eccessivamente invasiva come si pensava all’inizio, anzi c’è un buono scorrimento di traffico. E anche sulla Via Catania, nonostante gli ingorghi tipici degli orari di punti c’è un buon traffico veicolare. Abbiamo trovato varie soluzioni per mitigare con i parcheggi gratuiti”.

“Le criticità? I cantieri vanno aperti e vanno chiusi – ha sottolineato, ribadendo anche quanto evidenziato la settimana scorsa in Consiglio comunale -, dobbiamo vigilare affinché si chiudano rapidamente. Solo così, nell’arco di un paio di mesi, la città avrà opere nuove e potrà goderne”.

