Parco Aldo Moro, lavori quasi finiti. Basile: “Per i cantieri serve pazienza ma i risultati arrivano”

Il sindaco spiega che le opere in corso sono quasi concluse

“Lavori quasi ultimati”. Il sindaco Federico Basile dà un aggiornamento su Parco Aldo Moro. “Molti non conoscevano neanche l’esistenza di un polmone verde al centro della città” – dice.

“Stiamo completando i lavori legati al progetto Foresta Me per riconsegnare alla fruizione di tutti i messinesi un altro pezzo di territorio. A brevissimo l’ultimazione dei lavori e si vedrà finalmente il risultato di questa e delle altre tante opere che stiamo portando avanti. Ci vuole pazienza per i cantieri… ma i risultati si vedranno”.