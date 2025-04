Parco dei Nebrodi. Pasqua e Pasquetta presidiate

La Polizia aumenta i controlli in vista delle feste per arginare i selvaggi delle ruote. Il bilancio dei primi controlli

Nuovi presidi della Polizia anti selvaggi delle ruote nel parco dei Nebrodi. Presidi che saranno intensificati soprattutto in vista delle prossime festività pasquali e il lungo ponte che comprende il primo maggio.

L’intento dei servizi predisposti dal Questore di Messina Annino Gargano è quello di scoraggiare i selvaggi delle ruote, in particolare i motociclisti e gli escursionisti in quad e fuoristrada che spesso violano le aree protette e mettono a rischio gli altri visitatori, la flora e la fauna.

L’area presidiata

I controlli riguarderanno in particolare la zona della dorsale dei Nebrodi, che si estende da Portella Femminamorta nel comune di Cesarò a Portella Mitta di Floresta. La speranza è consentire a tutti quelli che raggiungono il parco di poter godere delle bellezze dei boschi, delle aree attrezzate e dei laghi Maulazzo e Biviere.

Non soltanto la Polizia a lavoro

A lavoro ci saranno gli agenti del Commissariato di Sant’Agata, Capo d’Orlando, del posto fisso di Tortorici, il distaccamento della Polstrada di Sant’Agata con il concorso di Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale Regionale ed il contributo di “Guardia Parco” dell’Ente “Parco dei Nebrodi”.

Il bilancio dei primi controlli

I primi controlli già effettuati nei giorni scorsi hanno riguardato 188 persone e 141 veicoli. Il bilancio è di 13 multe per violazione al codice della strada, 7 per violazioni amministrative e ambientali ad altrettanti motociclisti che si trovavano in zona di riserva assoluta, dove non può circolare alcun veicolo a motore.