Parco Magnolia. Lavori consegnati 11 anni fa e bloccati, scatta la protesta - Tempostretto

Nel 2012 sono stati stanziati 1 milione e 800mila euro per una riqualificazione mai avvenuta. Restano le rovine e lo splendido Ficus Magnolioides

MESSINA – Il Comitato Civico “Messina la città dimenticata”, la Cisl Messina, rappresentanti della V Circoscrizione, oltre a Cittadinanzattiva, Legambiente dei Peloritani, Kiwanis Antonello da Messina, la Lam (Lega antidroga e disagi messinese) e l’associazione culturale Messenion d’Oro hanno aderito alla protesta di oggi per l’incredibile storia del Parco Magnolia. A pochi passi dall’isolato 13 a Giostra, lì dove sorgeva Villa De Gregorio, restano le rovine dell’antica struttura e poco altro.

Un progetto del 2012 per quasi 2 milioni di euro

La consegna dei lavori risale a 11 anni fa. Era l’11 aprile del 2012 e l’importo per riqualificare l’intera area è stato di 1 milione e 800mila euro. “Ne sono rimasti 700mila, che l’Istituto case popolari di Messina, stazione appaltante dell’epoca, come spiegano gli organizzatori, dovrebbe trasferire ad Arisme, azienda incaricata del risanamento a Messina a cui è stata data la titolarità dell’area per completare il parco”. Un’area che per chi protesta può diventare, se sistemata, “l’emblema di un riscatto sociale e urbanistico di un quartiere lasciato spesso ad un destino di emarginazione”.

Il Ficus magnolioides

E invece tutto è fermo. Oltre ai ruderi di Villa De Gregorio, all’interno dell’area si staglia un meraviglioso Ficus magnolioides, il secondo esemplare in Italia per grandezza, abbandonato a pochi centimetri da pietre e rovine, ferri arrugginiti ed erbacce. La speranza è che si possa riavviare l’iter nel più breve tempo possibile. Solleciteremo le istituzioni e verificheremo l’iter.